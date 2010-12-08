به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع داستان‌ها برای حضور در این جشنواره، آزاد و در محدوده سنی کودک، نوجوان و جوان است.

شرایط سنی برای نویسندگانی که داستانهایشان را به چهارمین جشنواره داستان نویسی کودک، نوجوان و جوان ارسال می کنند وجود ندارد اما آثار ارسالی نباید قبلاً چاپ شده باشند.

متقاضیان حضور در این جشنواره باید به همراه آثار، مشخصات کامل خود را به نشانی تهران، خیابان آفریقا، چهارراه شهید حقانی، پلاک 25 ،انتشارات علمی و فرهنگی، بخش جشنواره داستان نویسی کودک، نوجوان ارسال کنند.

به نفرات اول تا سوم این جشنواره به ترتیب پنج، سه و یک سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد و از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر می‌شود. تمامی آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.

