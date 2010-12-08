تسهیل شرایط سرمایه گذاری در کردستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه و در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: تسهیل شرایط و تشویق و ترغیب افراد برای سرمایه گذاری در استان کردستان در اولویت برنامه ها و کارهای مدیران دولتی این استان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: برای توسعه و پیشرفت استان کردستان و ارتقا سطح زندگی مردم ساکن در این استان، افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی به عنوان یک نیاز اصلی و مهم به شمار می رود و در این راستا همه ما به عنوان خدمتگزار مردم وظیفه داریم که در این راستا تلاش کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به مشکل تامین زمین برای افراد سرمایه گذار در حوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی و فعالیت های عمومی بیان داشت: ادارات و سازمان های دولتی املاک مازاد و زمین های بدون استفاده خود را با کمترین هزینه به افراد متقاضی سرمایه گذاری در استان واگذار کنند.

شهبازی گفت: متاسفانه در بعضی از شرایط دستگاه های دولتی پیگیری جدی را در راستای حل معضلات و نارسایی های مردم انجام نمی دهند که این وضعیت به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مدیران دستگاه های دولتی استان کردستان باید از تمامی امکانات و توانمندی های خود در راستای خدمت بهتر به مردم استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر به عنوان یکی از نیازهای اصلی مردم در استان کردستان شد و عنوان کرد: همکاری و هماهنگی بین بخشی ادارات و سازمان های دولتی در راستای تسریع در ساخت مسکن مهر امری لازم و ضروری است.

استاندار کردستان با اشاره به مشکلاتی در راستای تامین بتن ساخت مسکن مهر در این استان افزود: سازمان صنایع و معادن با همکاری بانک های استان در زمینه افزایش شمار واحد های بتن در کردستان و تامین به موقع نیازهای بخش مسکن مهر اقدام کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به صدور مجوز راه اندازی و تاسیس واحدهای تولید بتن گفت: طی دو ماه گذشته 13 مجوز تاسیس و راه اندازی واحدهای تولید بتن در استان کردستان به ویژه شهر سنندج صادر شده و خوشبختانه دو واحد نیز در آبان ما به بهره برداری رسیده است.

سیروس شاه غیبی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید بتن آماده در استان کردستان بین 90 تا 110 هزار تن است که می توان در کوتاه مدت و با افزایش ساعت کار واحدهای در حال فعالیت این رقم را به 120 هزار تن هم رساند، ولی برای تامین بتن مورد نیاز مسکن مهر باید این رقم به حدود 140 هزار تن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان صنایع و معادن استان کردستان بدون هیچ گونه محدودیتی مجوز لازم برای تاسیس و راه اندازی واحدهای تولید بتن را صادر می کند و امیدواریم که سایر دستگاه های دولتی هم افراد سرمایه گذار را در زمینه تامین زمین مورد نیاز احداث کارخانه یاری کنند.