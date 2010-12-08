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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

هزینه های مرغ سبز 25 درصد بیشتر از مرغ معمولی است

هزینه های مرغ سبز 25 درصد بیشتر از مرغ معمولی است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به شرایط لازم برای پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک گفت: ایجاد این شرایط فرآیند تولید مرغ سبز را پر هزینه می کند تا حدی که هزینه های تولید مرغ سبز 25 درصد بیشتر از مرغ معمولی است.

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون در هر متر مربع از مرغداری های گیلان حدود 17 قطعه مرغ نگهداری می شود درحالیکه برای تولید مرغ سبزاین تعداد باید به 10 قطعه کاهش یابد.

وی اظهارداشت: مرغداریهای که درآنها مرغ سبزتولید می شود باید سامانه های سرمایشی و گرمایشی وعایق های حرارتی مدرن تری داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: سختگیری در رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی مناسب سالنهای جوجه ریزی و استفاده ازنهاده های دامی با کیفیت تر برای تغذیه، از دیگرشرایط لازم برای تولید مرغ سبزاست.

"مرغ سبز" به مرغ بدون آنتی بیوتیک گفته می شود و تفاوت آن با مرغ معمولی این است که در مرغهای معمولی مرغداران در صورت بیمارشدن مرغها در فرآیند پرورش می توانند با نظر دامپزشک از حدود 50 نوع آنتی بیوتیک برای درمان آنها استفاده کنند اما در پرورش مرغ سبز مرغداران تلاش می کنند با افزایش اقدامات قرنطینه ای و پیشگیرانه از ابتلای مرغها به بیماری و در نتیجه استفاده ازآنتی بیوتیکها پرهیز کنند.

کد مطلب 1206469

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