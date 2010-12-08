مریم عصمتی هم به طلا رسید/ یک مدال نقره و چهار برنز دیگر برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان امروز چهارشنبه در سنگاپور به پایان می رسد. در آغاز روز پایانی این مسابقات، در رقابتهای تالو و در فرم نان چوان رده سنی 12 تا 15سال مریم عصمتی با کسب امتیاز 48/9 دومین مدال طلای کاروان ووشوی جوانان ایران را کسب کرد.

در فرم جین شو رده سنی 9 تا 12 سال زهرا کیانی با کسب امتیاز45 /9 اولین مدال نقره تیم ملی جوانان ایران را به دست آورد. در فرم چیانگ شو رده سنی 12 تا 15 سال هانیه رجبی با امتیاز 32/89 هشتم شد.

همچنین حامد رستمی در اجرای فرم جین شو رده سنی 12 تا 15 سال با کسب امتیاز 42/9 مدال برنز گرفت. در فرم نن دائو رده سنی 15 تا18 سال سید رحیم موسوی با کسب امتیاز 51/9 یک مدال برنز دیگر را برای تیم ملی جوانان ایران کسب کرد.

اما در ساندای مردان و در دیدار نیمه نهایی وزن 60- کیلوگرم امین سهراب پور در ثانیه های آخر با حساب 2 بر یک مغلوب نماینده چین شد و برنز گرفت. در دیدار نیمه نهایی وزن 60- کیلوگرم میلاد قزل سفلو طی 2 راند پیاپی و با اقتدار کامل نماینده چین را مغلوب کرد و به عنوان چهارمین فینالیست به دیدار نهایی راه یافت. قزل سفلو بعدازظهر برای کسب مدال طلا به مصاف ویتنام می رود.

در ادامه این رقابتها بعد از ظهر امروز به وقت محلی در بخش تالو و در فرم نن دائو رده سنی 12 تا15 سال مریم عصمتی، در فرم تای چی چوان رده سنی 15 تا 18سال فرشید اسدیان و محدثه اسماعیلی و در فرم دوئیلین 2 نفره فرشید اسدیان و رحیم موسوی با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

ضمن اینکه در بخش ساندا و در دیدار نهایی وزن 56- کیلوگرم هژیر رحمانی به مصاف نماینده روسیه می رود و در دیدار فینال وزن 65- کیلوگرم میلاد قزل سفلو با نماینده ویتنام روبرو خواهد شد.