  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

بزرگترین رادیوی جهان در ساختمان رادیو نصب شد

بزرگترین رادیوی جهان که طرحی برگرفته از رادیوهای قدیمی است، در ساختمان شهدای رادیو نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رادیو که طرحی برگرفته از رادیوهای قدیمی دارد، بیانگر قدمت این رسانه تاثیرگذار از دوران گذشته تا کنون است.
 
این گیرنده رادیویی نمادین که به عنوان دکور یازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و سومین اجلاس جهانی صدا در خرداد 89 در زیباکنار نصب شده بود، تعجب و تحسین مهمانان داخلی و خارجی را برانگیخت و رئیس سازمان صدا و سیما برای حسن سلیقه در طراحی این رادیو تشکر کرد.

ابعاد سه و نیم متر در پنج متری این رادیو با طراحی خوب حکم بزرگترین رادیو دنیا را دارد و تلاش برای ثبت آن در کتاب رکوردهای دنیا نیز آغاز شده است.

 
کد مطلب 1206472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها