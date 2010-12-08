بزرگترین رادیوی جهان در ساختمان رادیو نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رادیو که طرحی برگرفته از رادیوهای قدیمی دارد، بیانگر قدمت این رسانه تاثیرگذار از دوران گذشته تا کنون است.

این گیرنده رادیویی نمادین که به عنوان دکور یازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و سومین اجلاس جهانی صدا در خرداد 89 در زیباکنار نصب شده بود، تعجب و تحسین مهمانان داخلی و خارجی را برانگیخت و رئیس سازمان صدا و سیما برای حسن سلیقه در طراحی این رادیو تشکر کرد.



ابعاد سه و نیم متر در پنج متری این رادیو با طراحی خوب حکم بزرگترین رادیو دنیا را دارد و تلاش برای ثبت آن در کتاب رکوردهای دنیا نیز آغاز شده است.



