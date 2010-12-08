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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

دستور العمل زیست محیطی به هیئت امنای مساجد اعلام شد

دستور العمل زیست محیطی به هیئت امنای مساجد اعلام شد

دستور العمل زیست محیطی برای کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب محیطی با توجه به ایام محرم به هیئت امنای مساجد و روسای حسینیه های منطقه 22 ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 22 شهرداری تهران گفت: این دستورالعمل توسط واحد محیط زیست و انرژی منطقه تنظیم شده و طی برپایی جلسه ای در سرای سنبل واقع در ناحیه 4 بر اجرای آن تاکید شده است.

رمضانعلی کریمی پور افزود: با حضور رئیس خدمات شهری منطقه، شهرداران نواحی 4 گانه، رئیس کلانتری 141 شهرک گلستان، هیات امنای مساجد و روسای حسینیه های موجود در منطقه درمورد اجرای این طرح و اطلاع رسانی پیرامون آن بر رعایت موازین و استانداردهای زیست محیطی در این ایام تاکید شد.

به گفته وی، هدف از تدوین این دستورالعمل، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ شهروندان همچنین آشنایی مردم با تاکیدات دین مبین اسلام به حفظ و پاکیزگی محیط زیست است.

کد مطلب 1206473

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