دستور العمل زیست محیطی به هیئت امنای مساجد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 22 شهرداری تهران گفت: این دستورالعمل توسط واحد محیط زیست و انرژی منطقه تنظیم شده و طی برپایی جلسه ای در سرای سنبل واقع در ناحیه 4 بر اجرای آن تاکید شده است.

رمضانعلی کریمی پور افزود: با حضور رئیس خدمات شهری منطقه، شهرداران نواحی 4 گانه، رئیس کلانتری 141 شهرک گلستان، هیات امنای مساجد و روسای حسینیه های موجود در منطقه درمورد اجرای این طرح و اطلاع رسانی پیرامون آن بر رعایت موازین و استانداردهای زیست محیطی در این ایام تاکید شد.

به گفته وی، هدف از تدوین این دستورالعمل، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ شهروندان همچنین آشنایی مردم با تاکیدات دین مبین اسلام به حفظ و پاکیزگی محیط زیست است.