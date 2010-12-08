اعتراض تشکل های دینی به سیمای تبریز / نواداد: با خاطیان برخورد شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این بیانیه که به امضای تشکل های معتبری همچون مهدقرآن آذربایجان شرقی و هیئت های مذهبی رسیده، آمده است: " سلام برحسین، سلام بر یاران حسین وسلام بر رهروان صدیق حسین که بعد از گذشت 1400 سال از حماسه خونین عاشورا باز هم سینه ها مالا مال از عشق حسین و راه بشریت راه حسین است و بس. و وای بر یزیدیانی که جز روسیاهی و ذلت اثری دیگر از خود بر جای نگذاشته اند."

این بیانیه می افزاید: "در عشق حسین و سوز کربلا همین بس که پیر و جوان ، زن و مرد، فقیر و ثروتمند ، مسلمان ومسیحی هر کدام در آستانه ماه محرم الحرام و حتی هفته ها قبل برای بزرگداشت و برپایی آیین های عزاداری و سخنرانی آستین ها را بالا زدند و بی هیچ چشم داشتی قدم در این وادی مقدس می گذارند که در این بین نقش گسترده و موثر صدا و سیما به ویژه تلویزیون غیر قابل توصیف است."

در این بیانیه با اشاره به یکی از برنامه های سیمای مرکز آذربایجان شرقی در آستانه محرم آمده است: " اما متاسفانه در شب اول ماه محرم 1431 ه . ق (15 آذرماه 1389) بار دیگر غبار غفلت بر چشمان دست اندرکاران سیمای آذربایجان شرقی (شبکه سهند) به ویژه برنامه سهندیه نشست و نه تنها از چند روز قبل به استقبال این ماه بزرگ گام برنداشته بلکه این شب که همه شبکه های سراسری و استانی غرق در عزا و سخنرانی بودند با پخش انواع موسیقی و لبخند به ویژه "ماهنی" دل تمامی دوستداران ولایت و ائمه اطهار(ع) و عزاداران حسینی را داغدار کرد."

در پایان بیانیه آمده است: "ما جمعی از امت حزب الله تبریز ضمن محکومیت این حرکت وقیحانه صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی از مسئولان محترم استان تقاضامندیم علاوه بر رسیدگی ونظارت دقیق بر کلیه برنامه های این مرکز، با عوامل این برنامه برخورد جدی و از پخش چنین برنامه هایی جلوگیری به عمل آید."

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی:

اشتباه پیش آمده سهوی بود/ با خاطیان برخورد شد

مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در واکنش به پخش یک "ماهنی" (ترانه) در شب اول محرم از شبکه استانی سهند گفت: بروز این اشتباه به هیچ وجه قابل دفاع و قابل توجیه نیست.

علی نواداد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: متاسفانه دوشنبه شب با وجود پخش بیش از سه ساعت ویژه برنامه متناسب با ایام محرم پس از اذان مغرب، دربرنامه شامگاهی سیمای استانی مرکزآذربایجان شرقی یک ترانه مردمی با موضوع "مادر" به مدت چهار دقیقه و به صورت لب خوانی پخش شد، که هرگز قابل دفاع نیست.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه پخش این ترانه در آستانه ماه محرم قابل توجیه نیست اما باید گفت که موسیقی و آواز این ترانه سنگین بوده، ضمن اینکه اشتباه رخ داده در برنامه زنده "سهندیه" کاملاً سهوی بوده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی افزود: درعین حال با خاطیان بروز این اشتباه که مایه تکدرخاطر مومنان وعاشقان اهل بیت(ع) به ویژه سالار شهیدان را فراهم آورد، برخورد قاطع صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی برای گرامیداشت ایام محرم ‌برنامه ریزی خاصی دارد ، ‌افزود: موید این ادعا پخش بیش از سه ساعت ویژه برنامه سوگواری اباعبدالله الحسین در شب نخست ماه محرم و پس از اذان مغرب همین شب بوده که قابل کتمان نیست.

مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: اگر بدخواهانی درصددند که بروز اشتباه سهوی و البته غیرقابل دفاع شبکه سهند را بزرگنمایی کنند باید بدانند که سه ساعت برنامه ویژه محرم قبل از این اشتباه، پخش شده و این ویژه برنامه ها با ابعاد وسیع تری در روزهای آینده نیز پخش خواهد شد.

نوادادد با بیان اینکه شخضاً از بروز این اشتباه سهوی ناراحت است، اظهار داشت: با این اوصاف، انتظار می رود هر فردی که در مقام قضاوت قرار می گیرد، قضاوت منصفانه ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی برنامه هایی در قالب سخنرانی های مذهبی،‌ میزگردهای کارشناسی، سلسله مجموعه های داستانی،‌ مجموعه های مستند و ویژه برنامه هایی با محوریت تبیین عزاداری صحیح و نیز انعکاس سوگواری عزاداران حسینی در شهرستان های استان تولید کرده که به تدریج و در طول ماه محرم از سیما و صدای مرکز آذربایجان شرقی پخش خواهد شد.