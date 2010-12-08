مشروح نشست خبری جلیلی در ژنو بعد از مذاکره با 1+5

به گزارش خبرنگار مهر سعید جلیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که پس از سه دور مذاکره با هیئت مذاکره کننده گروه 1+5 امروز سه شنبه در ژنو برگزار شد ، با بیان اینکه مذاکرات آتی با 1+5 در استانبول گفتگو بر مبنای همکاری حول نقاط مشترک خواهد بود گفت : این نشان می دهد بیانیه کاترین اشتون درباره محوریت موضوع هسته‌ای در مذاکرات با محتوای مذاکرات منطبق نیست.

رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی تصریح کرد: ما در این مذاکرات به بحث تقویت ان پی تی و همچنین بحث عدم اشاعه سلاح های هسته ای و دهها کلاهک هسته ای که رژیم صهیونیستی در اختیار دارد اشاره کردیم. همین طور زمینه هایی از مباحث منطقه ای و جهانی که سئوالات بسیاری را در اذهان مردم بوجود آورده بخصوص آنچه که در 10 سال گذشته اتفاق افتاده است و به برخی از کشورهای منطقه ما لشکرکشی شد و بعد از کشته شدن تعداد زیادی از مردم بیگناه گفته شده اشتباه شده است ، پرداخته شد.

وی افزود: این یکی از موضوعات اساسی است که افکار عمومی می خواهد بداند چه کسی اشتباه کرده و چه کسی باید در قبال این اشتباه پاسخگو باشد زیرا این اقدام هزینه های بسیاری را به کشورهای دیگر تحمیل کرده و هزاران میلیارد دلار هزینه جنگ و پس از آن گرفتاری های عدیده ای ناشی از بحران مالی که بخشی از مردم خودشان را نیز گرفتار کرده است .

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اینها مجموعه مباحث بسیار مهمی است که فکر می کنیم امروز باید در مورد آنها بحث صورت بگیرد و ظرفیت ایران در نقش آفرینی برای پیگیری و حل این مسائل روشن شود و همچنین باید مورد توجه کانون توجهات جهانی قرار گیرد.

جلیلی اضافه کرد: ما فکر می کنیم کسانی که دست به این اقدامات زده اند برای اینکه به سئوالات افکار عمومی پاسخ ندهند مسائل کاذب را به بوجود می آورند و در جهانی که هزاران کلاهک هسته ای تولید و سلاح های جدید هسته ای آزمایش می شود اجازه مورد توجه قرار گرفتن این موضوعات برای جامعه جهانی را نمی دهند.

وی به دیگر اقدامات قدرتها برای انحصاری کردن قدرت و ثروت و همچنین علم اشاره کرد و گفت: آنها در صدد ایجاد مانع برای دسترسی ملت ها به علومی هستند که می تواند به صورت صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به عکس شهید دکتر شهریاری گفت: وی یک دانشمند فیزیکدان ایرانی و چهره علمی آشنا برای مجامع بین المللی بود که بواقع یک رسوایی بزرگ برای شورای امنیت محسوب می شود که اسامی دانشمندان را در لیست قعطنامه های خود قرار می دهد و با حرکت های قرون وسطایی می خواهد مانع حرکت علم شود و رسوایی بزرگتر اینکه این دانشمندان مورد هدف تروریست ها قرار می گیرند.

جلیلی با طرح این سئوال که بین قطعنامه های شورای امنیت و ترور لیست افرادی که در این قطعنامه ها وجود دارد چیست گفت: هفته گذشته این استاد بزرگ به همراه همسرش مورد هدف تروریست ها قرار گرفت که وی شهید و همسرش جان به در برد. همزمان با او یک استاد دیگر ایرانی به همراه همسرش مورد حمله نیز قرار گرفت و این در حالی است که رئیس یکی از سازمانهای امینتی اعلام کرده بود که با اقدامات اطلاعاتی امنیتی می خواهیم مانع پیشرفت ایران شویم و از سویی دیگر نیز یک سایت رسمی متعلق به رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرده است که این ترور یک اقدام غیر جنگی برای ممانعت از پیشرفت ایران است. این موضوعات را افکار عمومی در آمریکا، اروپا و جهان باید بدانند و تحلیل کنند.

وی تاکید کرد ما معتقدیم نباید اجازه داد موضوعات کاذب جایگزین مسائل اصلی شود و تاکید داریم که این گونه موضوعات باید مورد توجه قرار گیرد وگرنه تلاش برای محروم کردن ملت ها از حقوقشان به وسیله حرکات کاذب شکل می گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: موضوعاتی که جزو حقوق کشورها است نمی تواند موضوع گفتگو باشد بلکه آن چیزی باید موضوع گفتگو باشد که مایه نگرانی جهانیان است. ضمنا گفتگو منطق خود را دارد و فرهنگ گفتگو اقتضا می کند که بر اساس منطق شکل بگیرد. اگر گفتگو به جای منطق متکی به زور شود دیگر گفتگو نیست و چنانچه یک طرف گفتگو مطالب خود را بگوید و آن را بخواهد به زور تحمیل کند عنوان آن دیکتاتور است که لایق دیکتاتورهاست و لایق ملت های متمدن نیست.

جلیلی اضافه کرد: اینکه عده ای بگویند می خواهند گفتگو کنند و در کنار آن فشار هم وارد کنند این ناشی از ضعف منطق آنها بوده و همچنین برخی رسما از ترور برای تحقق اهداف خود استفاده کنند نشانه استیصال آنهاست.

وی در عین حال تصریح کرد من قبل از ترک تهران نیز رسما اعلام کردم که اولا ما حقوق ملت ها را موضوع گفتگو نمی دانیم و ثانیا گفتگو را متکی به فشار نمی پذیریم اما ما معتقدیم می توان درباره نگرانی های مشترک مثل مسائل امنیتی و مسائل بسیار مهمی اقتصادی گفتگو کنیم و البته اجازه ندهیم که کلوپ های قدرت هزینه سنگین اقدامات خود را به ملت ها تحمیل کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در گفتگو ها این مطالب را بازگو کردیم زیرا ما حق جامعه جهانی می دانیم که در این باره صحبت شود و فکر می کنیم با توجه به ظرفیت های منطقه ای و جهانی ایران می توانیم این مسائل را مطرح و پیگیری کنیم.

جلیلی همچنین تصریح کرد: آنچه در پایان گفتگو ها مورد توافق قرار گرفت این بود که گفتگو باید در چارچوب همکاری باشد و نه مبتنی بر فشار و راهبرد دو مسیره نتیجه ای ندارد، لذا توافق در گفتگو باید برای همکاری باشد و البته من مایل بودم که با خانم اشتون مشترکا در این نشست حضور پیدا کرده و توافق این گفتگوها را به صورت مشترک اعلام می کردیم اما تنها توافق صورت گرفته در این دوره از گفتگوها ، گفتگو بر مبنای همکاری برای نقاط مشترک بوده است که در جلسه ضبط شده و هر چیزی که غیر از این اعلام شده باشد ارزش ندارد.

وی در عین حال افزود: بعید می دانم کسی غیر از این مطلب را اعلام کرده باشد و اگر غیر از این موضوع بیان شده باشد دیوار بلند بی اعتمادی را بین ما بوجود خواهد آورد و امیدوارم آن چیزی که نقل شده صحت نداشته باشد این یک فرصت است فرصتی که می توانند تلاش ها را در جهت رفع نگرانی جامعه جهانی سوق دهد.



"گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک" پیشنهاد اشتون بود





به گزارش مهر ، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه بعد از انجام مذاکرات با نمایندگان گروه 1+5 و اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری شرکت کرد و در پاسخ به سئوالی در خصوص غیبت اشتون در این نشست خبری گفت: ما یک توافقی انجام دادیم و بنا بود این توافقات را با خانم اشتون مشترکا به خبرنگاران اعلام کنیم ، ظاهرا مسئله ای داشتند و نتوانستند در این کنفرانس شرکت کنند ، که باید از خودشان سئوال کنید.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اعلام تولید محموله کیک زرد توسط ایران در آستانه مذاکرات 1+5 تصریح کرد: ما عضو ان پی تی و آژانس هستیم و به تکالیف پادمانی خیلی خوب عمل کردیم بر این اساس باید از حقوق پادمانی برخوردار باشیم و داشتن چرخه سوخت یکی از حقوق تصریح شده در ان پی تی است و یکی از اجزای چرخه سوخت تبدیل اورانیوم به کیک زرد است خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران یکی از ظرفیت های معدنی خوبی که دارد معادن اورانیوم است و خوشحالیم در استخراج معادن و ظرفیت تبدیل اورانیوم به کیک زرد دست یافته ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر انتشار اسناد ویکی لیکس بر مذاکرات 1+5 تصریح کرد: به نظر ما این اسناد هم خودش، هم نحوه پخشش قابل تامل است و گزینشی که از آنها می شود و مواردی که رسانه ای می شود قابل تامل است و من به تمام کسانی که این اقدامات را با هدف لطمه زدن به مناسبات دوستانه و عمیق ایران و همسایگان دنبال می کنند اعلام می کنم روابط ما قوی تر از آن است که با این بحث ها تاثیر بپذیرد.

خبرنگار رویتر از جلیلی سئوال کرد آیا در مذاکرات استانبول ایران حاضر است در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم گفتگو کند که دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفت: صریحا و جدا اعلام می کنم نه، به هیچ عنوان.

وی خاطرنشان کرد: ما در این گفتگوها به صراحت تاکید کردیم حقوق ملت ها را موضوع مذاکره و گفتگو نمی دانیم، بلکه باید مفروض گفتگوها باشد.

خبرنگار الاهرام از دبیر شورای عالی امنیت ملی سئوال کرد که با کدام بخش از بیانیه طرف مقابل مخالفید از آیا این اختلاف جلسه آتی در استانبول را به خطر می اندازد که جلیلی در پاسخ گفت: نکته مورد توافق ما یک جمله بیشتر نبود که آن بسیار صریح و روشن است که این جمله این است که "گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک". هر چه غیر از این اعلام شده باشد مورد قبول ما نیست چون توافقی نشده است. من به صراحت در برابر اصحاب رسانه اعلام می کنم خوب بود خانم اشتون تشریف می آورد به این کنفرانس تا این موضوعات این گونه حاشیه درست نکند.

جلیلی افزود: زمان و مکان مذاکرات، ژانویه و استانبول مورد توافق قرار گرفت و موضوع آن نیز گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک است.

وی یادآور شد: جامعه جهانی باید به این نکته توجه کند وقتی در یک گفتگوهای معتبر و رسمی توافقی روشن در یک جمله صورت می گیرد این چه ظرفیتی است که می خواهد مانع همکاری و اقدامات در جهت رفع نگرانی های مشترک جامعه جهانی باشد که به خود اجازه می دهد ظرف دو ساعت این توافق رسمی و روشن را دچار تحریف کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی در رابطه با انتشار اسناد ویکی لیکس گفت: ما مناسبات خود با کشورهای همسایه را دوستانه، عمیق و تاریخی می دانیم و این بازی ها نمی تواند در این مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه تاثیر داشته باشد.

خبرنگار گاردین متن اظهارات اشتون بعد از مذاکرات با 1+5 را قرائت کرد و نظر جلیلی را در رابطه با آن جویا شد که وی در پاسخ گفت: من دوباره تکرار می کنم توافق ما یک جمله بیشتر نبود و این جمله را نیز خانم اشتون جمع بندی کرد نه ما و نظر نمایندگان شش کشور (1+5) را در رابطه با این جمله سئوال کرد که آنان تایید کردند بعد نظر ما را پرسیدند و ما هم آن جمله را مورد پذیرش قرار دادیم. آن جمله گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک در ژانویه و در استانبول بود. چیزی غیر از این خلاف واقع است.

خبرنگار دیگری بار دیگر از جلیلی سئوال کرد آیا اختلافی که اکنون بین ایران و 1+5 ایجاد شده می تواند منجر به لغو جلسه استانبول شود و در خصوص مسائل هسته ای ایران مذاکره صورت بگیرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال مواضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: آنچه در جلسه جمع بندی شد مورد اختلاف نبود بلکه جمع بندی خانم اشتون بود ایشان به صراحت از شش کشور سئوال کرد که آیا با این جمع بندی موافقید که همه تایید کردند فکر می کنم هر حرکتی خلاف این موضوع بی احترامی به این جلسه است.

وی اضافه کرد: گفتگوهای استانبول صرفا بر این مبنا شکل خواهد گرفت و به هیچ عنوان نمی پذیریم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما این گفتگوها را فرصتی برای طرف مقابل می دانیم تا با ظرفیت جمهوری اسلامی ایران ، مسائل بین المللی مورد گفتگو و همکاری قرار گیرد.

خبرنگار یک رسانه هندی نیز از جلیلی سئوال کرد آیا بین ایران و گروه 1+5 رویارویی پیش آمده است که جلیلی در پاسخ گفت: آنچه که جمع بندی جلسه بود و نه جمع بندی ما، این بود در ژانویه و استانبول درباره همکاری حول نقاط مشترک گفتگو کنیم. طرف مقابل باید به آن پایبند بماند ، مادامی که به این جمع بندی که توسط اشتون ارایه شد پایبند باشند گفتگوها می تواند شکل بگیرد و گفتگوها معتبر است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ادعای رسانه های غربی پیرامون همکاری کره شمالی برای ساخت بمب اتمی در ایران گفت: این خبر از آن دسته اخباری است که کاملا تکذیب می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار داشت: فکر می کنیم برخی قدرت ها بسیاری تصمیم های غلطی که می گیرند به خاطر محاسبات غلطی است که دارند و زمانی که اینها برخی مطالبی که مطرح می کنند مشخص است که از سوءمحاسبه برخوردارند.



