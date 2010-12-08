روسیه سال آتی در سازمان تجارت جهانی پذیرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امیدواری روسیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2011 پس از تحرکات اخیر روسیه و اتحادیه اروپا تقویت شده است.

چند ساعت پیش از نشست روز سه شنبه روسیه و اتحادیه اروپا در بروکسل "کارل دوگوخت" کمیسونر تجارت اتحادیه اروپا و "الویرا نابیولینا" وزیر توسعه اقتصاد روسیه یادداشت تفاهمی را امضا کرددند که در آن اروپا حمایت خود را از درخواست روسیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی اعلام می کرد.

در عین حال "خوزه مائوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپایی پس از آنکه دو طرف توافق کرد تا مسائل تجاری مهم را حل و فصل نمایند از این توافق استقبال کرد.

وی گفت که روسیه سال آینده به عضویت WTO درخواهد آمد.

باروسو گفت: ما بر این باوریم که این یک برهه مهم است، زیرا که اکنون عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال 2011 بسیار چشم انداز واقع بینانه است.

باروسو اضافه کرد: ما بر این باوریم که دسترسی و عضویت روسیه در WTO نقش های سرمایه گذاری و تجارت این سازمان را در روسیه تقویت خواهد کرد و برای تجارت روسیه هم سودمند خواهد بود و شهروندان این کشور نیز در اروپا به تجارت پرداخته و در آن سرمایه گذاری خواهند کرد.