آفریقای جنوبی می تواند میزبان المپیک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از میزبانی موفق رقابت های جام جهانی 2010، ژاک روگ گفت کشور آفریقای جنوبی قادر به میزبانی موفق بازی های المپیک نیز هست.

روگ که در نشست بین المللی ورزش در آفریقای جنوبی حضور یافته بود ، در این خصوص اظهار داشت: می خواهم تاکید کنم که آفریقای جنوبی می تواند سازماندهی خوبی برای برگزاری بازی های المپیک داشته باشد. در این خصوص هیچگونه تردیدی ندارم.

بر پایه گزارش رویترز، ریو دو ژانیرو میزبان بازی های المپیک در سال 2016 است اما آفریقایی ها هنوز موفق به میزبانی بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان نشده اند. روگ گفت دوست دارد روزی را ببیند که آفریقای جنوبی میزبان این بازی ها شود.

رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت: این کمیته علاقمند است تا میزبانی این بازی ها را به آفریقای جنوبی بدهد. آفریقا تنها قاره ای است که تا به حال میزبانی این بازی ها را بر عهده نداشته است. البته باید اعلام کنم که ما میزبانی المپیک را به کیفیت می دهیم و نه محل. مخلص کلام اینکه ورزشکاران، شایسته برگزاری بازی های خوب هستند. کیفیت برگزاری بازی هاست که عاملی تعیین کننده به حساب می آید و نه محل برگزاری آن.

روگ در پایان گفت: ریو میزبان المپیک شد چون ما می خواستیم این بازی ها را به برزیل بدهیم. این قضیه در مورد آفریقای جنوبی هم صدق می کند.