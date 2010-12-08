به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای انقلاب از 1776 تا 1848 (انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789 و انقلاب 1848 اروپا)، تنشها و تحولات بسیاری رخ دادند که منجر به زایش برخی اندیشه‌های بنیادین در اندیشه سیاسی و اجتماعی شدند.

جوامع غربی در این دوره به طور فزاینده‌ای به سمت صنعتی شدن، سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی حرکت می‌کردند، دوره‌ای که می‌توان آن را دوران "مدرنیته" نامید.

کتاب "اندیشه سیاسی در عصر انقلاب 1848 – 1776: از برک تا مارکس" تألیف مایکل لوین در واقع درآمدی است بر این موضوع که چگونه گروهی از متفکران شاخص در اروپا، از جمله برک، هگل، توکویل و مارکس، تحولات سیاسی و اجتماعی جهانی در زمان خودشان را می‌نگریستند و درباره آنها می‌اندیشیدند.

بافت تاریخی، جامعه مدرن و اندیشه مدرن، ادموند برک، توماس پین، جرمی بنتام، گئورگ هگل، الکسیس توکویل، کارل مارکس و فردریش انگلس از جمله موضوعات و عناوینی هستند که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.