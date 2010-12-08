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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

"اندیشه سیاسی در عصر انقلاب 1848 – 1776" منتشر می‌شود

"اندیشه سیاسی در عصر انقلاب 1848 – 1776" منتشر می‌شود

کتاب "اندیشه سیاسی در عصر انقلاب 1848 – 1776: از برک تا مارکس" تألیف مایکل لوین از سری کتابهای فرهنگ و جامعه اروپا به زودی در 208 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای انقلاب از 1776 تا 1848 (انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789 و انقلاب 1848 اروپا)، تنشها و تحولات بسیاری رخ دادند که منجر به زایش برخی اندیشه‌های بنیادین در اندیشه سیاسی و اجتماعی شدند.

جوامع غربی در این دوره به طور فزاینده‌ای به سمت صنعتی شدن، سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی حرکت می‌کردند، دوره‌ای که می‌توان آن را دوران "مدرنیته" نامید.

کتاب "اندیشه سیاسی در عصر انقلاب 1848 – 1776: از برک تا مارکس" تألیف مایکل لوین در واقع درآمدی است بر این موضوع که چگونه گروهی از متفکران شاخص در اروپا، از جمله برک، هگل، توکویل و مارکس، تحولات سیاسی و اجتماعی جهانی در زمان خودشان را می‌نگریستند و درباره آنها می‌اندیشیدند.

بافت تاریخی، جامعه مدرن و اندیشه مدرن، ادموند برک، توماس پین، جرمی بنتام، گئورگ هگل، الکسیس توکویل، کارل مارکس و فردریش انگلس از جمله موضوعات و عناوینی هستند که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1206484

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