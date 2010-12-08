هشت پایگاه اورژانس جاده ای در استان مرکزی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر غلامرضا معصومی شامگاه سه شنبه در حاشیه سومین سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی در بازدید از بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در رابطه با احداث پایگاه های اورژانس جاده های فرعی گفت: به علت طولانی بودن جاده های فرعی که بیش از 150 هزار کیلومتر است و هزینه های بالای احداث این پایگاهها و نیاز به تعداد زیادی نیروی متخصص، احداث پایگاه اورژانس در جاده های فرعی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در این زمینه برای رفع شدن این مشکل، پایگاههای موجود به هلی کوپتر امدادرسان تجهیز می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا اولین پایگاه در شهر آمل به هلی کوپتر مجهز شده و با شرایط خوبی که در مجلس وجود دارد و با همکاری نمایندگان مردم در مجلس امیدواریم کلیه شهرهای کشور به این امکانات دسترسی پیدا کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در ادامه از اختصاص 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس در سطح کشور خبر داد و افزود: اگر در برنامه پنجم توسعه نیز مانند برنامه چهارم بودجه خوبی برای اورژانس در نظر گرفته شود باز هم اتوبوس آمبولانس و ماشین های فرماندهی و ارزیابی (EOC) برای کل کشور در نظر خواهیم گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: با همکاری مجلس و تصویب کل بودجه درخواستی در سال 89 وضعیت اورژانس ها در بیمارستانها را بهبود بخشیده ایم که البته بودجه مصوب برای ساخت پایگاهها اختصاص دارد.

وی در ادامه در رابطه با بیمارستان ولیعصر (عج) گفت: هرچه سریعتر باید نسبت به انتقال این بیمارستان به بیمارستان در حال احداث اقدام شود.

دکتر معصومی ضمن بازدید از ساختمان در حال احداث بیمارستان ولیعصر(عج) که در 13 طبقه و 45 هزار مترمربع در حال ساخت است، اظهار داشت: با جذب و اختصاص بودجه لازم باید روند ساخت و ساز این بیمارستان شدت بیشتری بگیرد.

وی در بازدید از بیمارستان ولیعصر(عج) وی در بازدید از بخش دیالیز این بیمارستان قول مساعد خرید و اضافه پنج تخت جدید را به مردم اراک داد.

وی همچنین در بازدید از بیمارستان امیرالمومنین از یکی از دو مرکز الکتروفیزیولوژی قلب در کشور و تنها مرکز آنژیوگرافی قلب استان اذعان داشت: ضرورت نیاز اختصاص بودجه برای یک دستگاه آنژیوگرافی دیگر برای این مرکز را به اطلاع وزیر بهداشت و درمان خواهند رساند.

گفتنی است در بازدید از قسمت اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع)، طرح هایی در خصوص افزایش خدمات و فضای اورژانس و همچنین در دسترس قراردادن اتاق احیاء ارایه شد.

پس از بازدید از بیمارستان ها دکتر معصومی با سفر به شهر آستانه از پایگاه اورژانس جاده ای این شهر و به طور همزمان هفت پایگاه دیگر در سطح استان مرکزی مورد بهره برداری قرار داد.