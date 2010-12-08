82 درصد مردم کرمان باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مصطفی حمیدی عصر سه شنبه در کارگروه نهضت سواد آموزی کرمان اظهارداشت: طبق آمار سرشماری 85 در استان کرمان 82 درصد مردم باسواد هستند و پیش بینی می شود بی سوادی در کرمان طی سال 91 ریشه کن شود.

وی مهمترین هدف نهضت سواد آموزی را ریشه کنی بی سوادی در جامعه دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته طی سالهای گذشته شاهد رشد مطلوبی در این زمینه هستیم به گونه ای که تاکنون یک میلیون و 175 نفر تحت پوشش خدمات نهضت سواد آموزی کرمان قرار گرفته اند.

حمیدی افزود: یکی از شاخصهای موفقیت نهضت سواد آموزی در کرمان کاهش اختلاف تعداد باسوادان مرد و زن است که از 18 درصد در سالهای قبل هم اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است و این نشان از توجه ویژه زنان به علم اندوزی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز نزدیک به 43 هزار نفر در دوره های مختلف سواد آموزی در حال تحصیل هستند.

این مسئول بر شناسایی و تحت پوشش قرار دادن بی سوادان تاکید کرد و گفت: هم اکنون با 10 سازمان برای برنامه های آموزشی قرار داد بسته شده است که در این راستا پنج عنوان کتاب نیز چاپ شده است.

وی از برگزاری جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی در بخش نهضت سواد آموزی در کرمان طی اردیبهشت ماه سال 90 خبر داد.