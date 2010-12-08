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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

82 درصد مردم کرمان باسواد هستند

82 درصد مردم کرمان باسواد هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهضت سواد آموزی کرمان از باسوادی 82 درصدی مردم کرمان خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته بی سوادی سال آینده در کرمان ریشه کن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مصطفی حمیدی عصر سه شنبه در کارگروه نهضت سواد آموزی کرمان اظهارداشت: طبق آمار سرشماری 85 در استان کرمان 82 درصد مردم باسواد هستند و پیش بینی می شود بی سوادی در کرمان طی سال 91 ریشه کن شود.

وی مهمترین هدف نهضت سواد آموزی را ریشه کنی بی سوادی در جامعه دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته طی سالهای گذشته شاهد رشد مطلوبی در این زمینه هستیم به گونه ای که تاکنون یک میلیون و 175 نفر تحت پوشش خدمات نهضت سواد آموزی کرمان قرار گرفته اند.

حمیدی افزود: یکی از شاخصهای موفقیت نهضت سواد آموزی در کرمان کاهش اختلاف تعداد باسوادان مرد و زن است که از 18 درصد در سالهای قبل هم اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است و این نشان از توجه ویژه زنان به علم اندوزی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز نزدیک به 43 هزار نفر در دوره های مختلف سواد آموزی در حال تحصیل هستند.

این مسئول بر شناسایی و تحت پوشش قرار دادن بی سوادان تاکید کرد و گفت: هم اکنون با 10 سازمان برای برنامه های آموزشی قرار داد بسته شده است که در این راستا پنج عنوان کتاب نیز چاپ شده است.

وی از برگزاری جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی در بخش نهضت سواد آموزی در کرمان طی اردیبهشت ماه سال 90 خبر داد.
کد مطلب 1206487

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