تاریخ فلسفه غرب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیر تاریخی فلسفه و اندیشه غرب در فهم و درک جایگاه کنونی این اندیشه حائز اهمیت است.

این اثر به بررسی اندیشه‌های بزرگ و آرای فیلسوفان برجسته فلسفه غرب در تاریخ فلسفه می‌پردازد. بدین منظور آرای فیلسوفان و اندیشمندان از افلاطون گرفته تا هگل و از آگوستین تا نیچه و از کوپرنیک تا فروید مورد توجه نویسنده بوده‌اند.

نویسنده بدون اینکه مباحث مهم فلسفه غرب را ساده سازد آنها را به زبانی ساده بیان کرده است. این کتاب حاصل تلاش ده ساله مؤلف در بررسی آرای فیلسوفان و اندیشمندان تفکر غرب است.

اثر حاضر با عنوان "شناخت تفکر غرب" از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شده است.