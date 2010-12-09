8000 متقاضی مسکن مهر در خراسان شمالی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگارمهر در بجنورد، سید رضا موسوی نیا شب چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: تاکنون هشت هزار نفر متقاضی مسکن مهر در شهرای این استان ساماندهی شده اند.

موسوی در این رابطه در 12 شهر استان اراضی فاقد سند بوده یا معارض داشته است که تاکنون در 10 شهر این مشکلات برطرف شده است.

وی تصریح کرد: چهار هزار نفر از متقاضیان تاکنون به بانکهای عامل معرفی شده اند و با هزار نفر از آنها قرارداد قطعی منعقد شده است.



این مسئول افزود: فنداسیون سه هزار و 100 واحد مسکونی در این شهرها اجرا شده و 596 واحد نیز به مرحله سفت کاری رسیده و هم چنین اسکلت هزار و 100 واحد اجرا شده است.



وی عمده ترین مشکل در این شهرها را تامین اعتبار برای فراهم کردن زیرساخت ها دانست و عنوان کرد: طی چهار سال گذشته 43 هزار واحد مسکن روستایی در استان به بانکها معرفی شده است که با مالکان 34 هزار واحد قرار داد منعقد شده و 24 هزار و 500 نفر پایان کار گرفته اند.



مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: به 14 هزار واحد مسکن روستایی استان نیز تسهیلات مختلف مانند تسهیلات ساخت حمام پرداخت شده است.

محمد قاسم زاده، مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی نیز در مورد تسهیلات اعطایی این بانک به متقاضیان بیان کرد: هزار و 83 متقاضی طرح مسکن مهر انفرادی در استان تسهیلات دریافت کرده اند و به 588 نفر در بافت های فرسوده تسهیلات داده شده است.