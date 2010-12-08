بصیرت نیاز امروز دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر سه شنبه در جمع دانشجویان مرکز علمی کابردی دادگستری کرمان اظهارداشت: امروز دشمن در صدد ضربه زدن به اندیشه های دانشجویان است اما در مقابل دانشجو باید با هدف ارزشهای اسلامی و بالا بردن آگاهی و بصیرت در مقابل توطئه ها هوشیار باشد.

وی افزود: عدم دشمن شناسی و زمان شناسی مهمترین پایه های انحراف هستند که باید مورد توجه ویژه دانشجویان قرار گیرند و ترکیب این دو بصیرت را شکل می دهد.

این مسئول با اشاره به عاشورای حسینی افزود: عاشورا در حقیقت برای افزایش بصیرت مردم روی داد و تحلیل این حماسه نیز می تواند در افزایش بصیرت جامعه تاثیر گذار باشد.

وی بی بصیرتی را مقدمه نابودی دانست و گفت: دانشجویان باید به خوبی بتوانند حقیقت را تشخیص دهند و در راستای پیشرفت و توسعه کشور گام بردارند.

توکلی در ادامه به اهمیت علم آموزی در اسلام اشاره کرد و گفت: انسان همیشه باید به دنبال علم آموزی یا علم اندوزی باشد.

وی بر ارتباط معنوی بین دانشجو و استاد تاکید کرد و گفت: این ارتباط در برقراری روابط عاطفی بین استاد و دانشجو تاثیر گذار است.