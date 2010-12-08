سامانه سرعت سنج و پلاک خوان خودرویی تولید شد

مدیرعامل شرکت پویا فناوران کوثر که موفق به تولید این محصول شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این طرح گفت: سیستم سامانه سرعت سنج و پلاک خوان خودرویی برای خودروهای گشت نامحسوس طراحی و به تولید انبوه رسیده که به دلیل استفاده از فناوری پردازش تصویر، متفاوت از نمونه های خارجی آن است.

وی با بیان اینکه دستیابی به فناوری نوین پردازش تصویر و بومی کردن آن اقدامی بسیار ارزشمند است، ادامه داد: این سامانه عملیات سرعت سنجی، پلاک خوانی، ضبط فیلم و استفاده از GPS را در یک مجموعه پیاده سازی کرده است.

حسین توحیدی از دیگر ویژگی های این سیستم به استفاده از آن هنگام توقف خودرو اشاره کرد و گفت: برخلاف نمونه های خارجی، این سیستم هنگام توقف خودرو پلیس نیز کار کرده و خودروهای دیگر را سرعت سنجی می کند همچنین ویژگی دیگر آن این است که می تواند به صورت اتوماتیک خودرو را تشخیص دهد و چنانچه سرعت خودرو بالاتر از حد مجاز بود، آن را جریمه کند.

وی با بیان اینکه سامانه سرعت سنج در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و تولید شده است، خاطرنشان کرد: این سیستم مراحل نهایی ثبت اختراع را می گذراند.

مدیرعامل شرکت پویا فناوران کوثر با اشاره به عقد قرارداد با معاونت فناوری اطلاعات ناجا برای استفاده از این سیستم گفت: هم اکنون 80 درصد خودروهای زانتیای نیروی انتظامی مجهز به این سیستم شده اند و در مابقی خودروها نیز این سیستم به زودی نصب می شود.

به گفته وی سامانه سرعت سنج و پلاک خوان خودرو برای نصب در بزرگراهها و در سازمان های دولتی و خصوصی و اماکن عمومی نیز استفاده شده و هم اکنون علاوه بر نیروی انتظامی این سیستم در پارکینگ برخی ادارات برای شناسایی خودروها نصب شده است.