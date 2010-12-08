تدوین "کات کلانتری" تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین این فیلم تلویزیونی را منوچهر هادی انجام می‌دهد که به زودی به پایان می‌رسد تا از تلویزیون پخش شود.



در فیلم "کات کلانتری" یوسف تیموری، نفیسه روشن، شراره رخام، مهدی صبایی، امیر نوری، علی کاظمی، مرتضی کاظمی، عباس جمشیدی‌فر، امیرغفارمنش، حلیمه سعیدی، خشایار راد، هما خاکپاش، هیلدا خسروی، احمد ایراندوست، سید رضا حسینی، سید جلال طباطبایی، یوسف قربانی، علیرضا صادق زاده و... به ایفای نقش پرداخته‌اند.

منوچهر عظیمی فیلمنامه این تله فیلم را نوشته است. داستان درباره جوانی به نام جواد (یوسف تیموری) است که مجوز فیلمبرداری مجالس عروسی را ندارد و در هر عروسی با مشکلات مختلفی رو به رو می‌شود.

عواملی که در ساخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از بازنویسی نهایی: حسین باقریان و علی میری رامشه، مجری طرح و مدیرتولید: حسین باقریان، انتخاب بازیگران: حسین یاریار، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، بازیگردان: یوسف تیموری، تصویربردار: سعید ستوده، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:محمدرضا زاهدیان، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: فرزاد اسدیان و منشی صحنه: گلاره دربندی.



علی میری رامشه در کارنامه هنری خود ساخت مجموعه‌های "نیلوفران آبی" (شبکه تهران)، "کشتی نجات" (شبکه سحر) و فیلم‌های تلویزیونی "غریب‌تر ازغریب"، "انتخاب نهم"، "مردی از جنس شیشه" و "قدرت عشق" را دارد.

آخرین ساخته او تله‌فیلم "شانس یا...." به تازگی آماده نمایش شده است. او تهیه فیلم "سایه‌های سرد" به کارگردانی مرتضی افضلی را نیز برعهده داشته است.