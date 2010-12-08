تامین امنیت به همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی انجم شعاع عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش ارزوئیه اظهارداشت: کشف جرم، تعقیب مجرم، تعریز خطاکار، احقاق حق واجرای عدالت مهمترین وظیفه قوه قضائیه است و دستگاه قضایی استان نیز با تلاش همه جانبه در پی تحقق کامل این وظایف است.

انجم شعاع افزود: امنیت سنگ بنای توسعه و پیشرفت در هر جامعه است و رسیدن به آن در سایه همکاری و تعامل همه مسئولین و مردم است.

وی با تاکید بر اصل پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در هر جامعه ای قبل از رسیدگی به جرم باید راه وقوع جرم را بست و این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق ومشارکت همه اجزای جامعه است.

این مقام قضایی استان کرمان با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف و هسته های مردمی ستاد حفاظت اجتماعی در سالهای اخیر یادآورشد: شوراهای حل اختلاف با هدف کاستن از مراجعه مردم به دادگستری و اصلاح ذات البین تشکیل شده و هم اکنون به عنوان بازوی دستگاه قضایی در مسیر عدالت گام بر می دارند.

انجم شعاع راه اندازی هسته های مردمی ستاد حفاظت اجتماعی را برای تبیین و نهادینه سازی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد و گفت: تاثیر اقدامات و سیاستهای این ستاد در جامعه در حال تبلور است.

امام جمعه بخش ارزویئه نیز توسعه عدل و احقاق حق و اجرای عدالت را از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی برشمرد و گفت: حضرت علی (ع) نیز خلافت و حکومت را فقط به خاطر اجرای عدالت پذیرفت.

حجت الاسلام محمد علی جعفری با تاکید بر جایگاه و شان قاضی افزود: خدواند حق قضاوت را به پیامبران و امامان معصوم واگذار نموده و در زمان غیبت نیز این مهم بر عهده مقام عظمای ولایت است و این امر بیانگر اهمیت کار قضاوت است.

وی افزود: قاضی با جان و مال و آبروی مردم در ارتباط مستقیم است و نظام جمهوری اسلامی نیز با انتخاب قضات صالح با ایمان و تلاشگر در پی اجرا و گسترش عدالت است.

در این جلسه ضمن تشکر از تلاشهای چند ساله قاضی "امیرحسین زارعی"، قاضی "خلیل عبدالهی" به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ارزوئیه معرفی شد.