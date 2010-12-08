  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

تامین امنیت به همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد

تامین امنیت به همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی دادگستری کرمان با اشاره به اینکه امنیت پایه توسعه هر جامعه است گفت: ایجاد امنیت در هر منطقه به همکاری مردم و مسئولان نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی انجم شعاع عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش ارزوئیه اظهارداشت: کشف جرم، تعقیب مجرم، تعریز خطاکار، احقاق حق واجرای عدالت مهمترین وظیفه قوه قضائیه است و دستگاه قضایی استان نیز با تلاش همه جانبه در پی تحقق کامل این وظایف است.

انجم شعاع افزود: امنیت سنگ بنای توسعه و پیشرفت در هر جامعه است و رسیدن به آن در سایه همکاری و تعامل همه مسئولین و مردم است.

وی با تاکید بر اصل پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در هر جامعه ای قبل از رسیدگی به جرم باید راه وقوع جرم را بست و این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق ومشارکت همه اجزای جامعه است.

این مقام قضایی استان کرمان با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف و هسته های مردمی ستاد حفاظت اجتماعی در سالهای اخیر یادآورشد: شوراهای حل اختلاف با هدف کاستن از مراجعه مردم به دادگستری و اصلاح ذات البین تشکیل شده و هم اکنون به عنوان بازوی دستگاه قضایی در مسیر عدالت گام بر می دارند.

انجم شعاع راه اندازی هسته های مردمی ستاد حفاظت اجتماعی را برای تبیین و نهادینه سازی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد و گفت: تاثیر اقدامات و سیاستهای این ستاد در جامعه در حال تبلور است.

امام جمعه بخش ارزویئه نیز توسعه عدل و احقاق حق و اجرای عدالت را از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی برشمرد و گفت: حضرت علی (ع) نیز خلافت و حکومت را فقط به خاطر اجرای عدالت پذیرفت.

حجت الاسلام محمد علی جعفری با تاکید بر جایگاه و شان قاضی افزود: خدواند حق قضاوت را به پیامبران و امامان معصوم واگذار نموده و در زمان غیبت نیز این مهم بر عهده مقام عظمای ولایت است و این امر بیانگر اهمیت کار قضاوت است.

وی افزود: قاضی با جان و مال و آبروی مردم در ارتباط مستقیم است و نظام جمهوری اسلامی نیز با انتخاب قضات صالح با ایمان و تلاشگر در پی اجرا و گسترش عدالت است.

در این جلسه ضمن تشکر از تلاشهای چند ساله قاضی "امیرحسین زارعی"، قاضی "خلیل عبدالهی"  به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ارزوئیه معرفی شد.

کد مطلب 1206501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها