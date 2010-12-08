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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

اولین تصاویر "ساندویچ سرد"/

گلزار و حیایی دوباره همبازی شدند

گلزار و حیایی دوباره همبازی شدند

فیلمبرداری فیلم سینمایی "ساندویچ سرد" به کارگردانی بهمن گودرزی با حضور محمدرضا گلزار در تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "ساندویج سرد" به کارگردانی بهمن گودرزی هفته گذشته در تهران کلید خورد. "ساندویج سرد" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسمخانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی اواخرهفته گذشته با ضبط نماهای خارجی و خیابانی آغاز شد.

 در نخستین نماهای "ساندویچ سرد" محمدرضا گلزار و امین حیایی جلوی دوربین حسن کریمی به عنوان مدیر فیلمبرداری قرار گرفتند و در ادامه آنا نعمتی به گروه بازیگران پیوست. "ساندویچ سرد" محصول هدایت فیلم و محمد شایسته مجری طرح این فیلم است.

فیلمنامه "ساندویچ سرد" با تلفیق نهایی با فیلمنامه "شیش و بش" نوشته محمدرضا گلزار و انجام بازنویسی فیلمنامه‌ای که در حال و هوای کمدی موقعیت نوشته شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح چهرپردازی: ایمان امیدواری، صدابردار: بابک اردلان، مدیر تولید: مجید امانی‌زاده، برنامه‌ریز: ماهان دریایی، دستیار اول کارگردان: مهدی قپانی، عکاس: امیر عابدی، مدیر روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته.

محمدرضا گلزار و امین حیایی پس از فیلم پرفروش "کما" و کمدی "شام عروسی" برای سومین بار در یک فیلم سینمایی همبازی می‌شوند.

کد مطلب 1206503

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