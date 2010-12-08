260 مصوبه برای توسعه و آبادانی استان مرکزی در سفر سوم هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمدرضا رحیمی شامگاه سه شنبه در پایان هشتاد و یکمین نشست سفرهای استانی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: این طرح ها در زمینه عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، امور فرهنگی و هنری، صنعت، اشتغالزایی، کشاورزی و امورزیربنایی، کمک به محرومان اجرا می شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبات دو سفر قبل هیئت دولت به استان گفت: در دور اول سفر رئیس جمهور به استان مرکزی 195 مصوبه داشت که 98 درصد آن اجرایی شده است همچنین در دور دوم از 177 بندی که در اختیار دستگاههای اجرایی گذاشته شد 83 درصد آن یا اقدام شده و یا در دست اقدام است.

رحیمی اعتبار سفر دوم را 15 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این دو سفر هیئت دولت برخی شاخصهای استان مرکزی را تغییر داده است به نحوی که در بخش آموزش عالی رشد 204 درصدی مصوبات، 177 درصدی مصوبات ورزشی و رسیدن سرانه مراکز ورزشی 35 به 95 سانتی مترمربعی، تحقق 60 درصدی مصوبات گازرسانی و رشد 543 درصدی امور مخابراتی از تغییرات شاخص سفرهای دور اول و دوم سفرهای استانی است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مصوبات سفر سوم دولت دراستان مرکزی نیز با سرعت و کیفیت موثر پیش می رود ادامه داد: کمک به تکمیل و تجهیز پایانه گل و گیاه محلات، اختصاص کمکهای فنی برای کارگاههای قالیبافی، چهار هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ، 350میلیارد ریال برای اشتغالزایی، یکصد میلیارد ریال برای توسعه تعاون و ساخت یکهزار مسکن محرومان از جمله مصوبات مهم در این استان است.

مصوبات دولت در بخش فرهنگ و هنر



وی ادامه داد: هیئت دولت یک هزار و 600 میلیارد ریال برای مدت پنج سال در قالب بودجه هزینه ای و جاری به بخش فرهنگ استان اختصاص یافت که چهره فرهنگی منطقه را دگرگون خواهد کرد.



وی گفت: در بخش فعالیتهای دستگاههای فرهنگی و هنری نیز 110 میلیارد ریال برای فعالیتهای قرآنی و فرهنگی و هنری و تجهیز مجتمع های فرهنگی و احیای آثار و ابنیه تاریخی در سالهای 90 و 91 اختصاص یافت.



وی در بخشی از سخنانش اختصاص 170 میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه فعالیتهای صدا و سیمای استان مرکزی در سالهای 90 تا 92 خبر داد.



وی گفت: هیئت دولت 215 میلیارد ریال برای فعالیتهای مرتبط با ایثارگران شامل مراسم فرهنگی و گلزار شهدا تخصیص داد.



رحیمی کمک به تکمیل و تجهیز پایانه گل و گیاه محلات و اختصاص کمکهای فنی برای کارگاههای قالیبافی را با هدف بهبود شرایط اشتغال در سالهای 90 و 91 را از دیگر مصوبات این سفر اعلام کرد.

طرحهای نیمه تمام استان مرکزی و سهم اشتغالزایی



وی گفت: چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش طرح های نیمه تمام در سالهای 89 و 90 و تخصیص 350 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسته برای اشتغالزایی از دیگر مصوبات کلیدی سفر برای استان مرکزی است.



وی توضیح داد: محلات به عنوان بام گل و گیاه ایران ظرفیت بالقوه ای برای اشتغالزایی دارد و به همین منظور جوانانی که ایجاد اشتغال در این حوزه را برگزینند از دولت تسهیلات کم بهره می گیرند.



وی توضیح داد: در زمینه اشتغال امسال استانداران کشور تعهد ایجاد یک میلیون و یکصد هزار شغل را داشتند که سهم استان مرکزی از آن 17هزار فرصت شغلی بوده و خوشبختانه محقق شده است.



وی پیش بینی کرد: اشتغال ایجاد شده کشور تا پایان امسال از مرز یک میلیون 50هزار فرصت شغلی بگذرد.



وی ،با توجه به اینکه با فارغ التحصیلی جوانان دانشگاهی که عمدتا زن هستند 27درصد به تقاضای شغل کشور افزوده می شود گفت: دولت برنامه مفصلی تدارک دیده که نرخ بیکاری را تک رقمی کند و دغدغه اشتغال برطرف شود.

سهم تعاونی های استان



معاون اول رییس جمهوری ، اختصاص 300میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده برای تعاونی های ملی با بهره کم بانکی را در اشتغالزایی از دیگر مصوبات سوممین سفر دولت به استان مرکزی اعلام کرد.



وی ، بنگاههای اقتصادی زودبازده را روشی موفق توسط دولت نهم برای اشتغالزایی و تولید دانست و اضافه کرد: در سفر هیئت دولت قرار شد تعهدات بانکها تا پایان آذرماه امسال در استان مرکزی تثبیت شود.



وی ، اختصاص یکصد میلیارد ریال برای تقویت و توسعه تعاون و ساخت یکهزار مسکن محرومین را از دیگر مصوبات مهم سفر عنوان کرد.

مسکن مهر فراتر از انتظار



رحیمی گفت: ابتکار مسکن مهر توسط دولت و صندوق امام رضا در مرحله اول باعث مهار رشد قیمت مسکن و پس از ان شکسته شدن 30درصدی قیمتها شد و هم اینک یک میلیون و 700 واحد مسکونی مهر در سراسر کشور در دست اقدام است که چهار هزار واحد آن در سفر سوم دولت افتتاح شد و در این استان بیش از تقاضا، مسکن آماده شده است.



وی تصریح کرد: دولت بنا دارد امسال و سال آتی جشن مسکن را در سراسر کشور برگزار کند که در استان مرکزی زادگاه امام راحل و در خمین در 22 بهمن سال آتی شاهد جشن مسکن مهر خواهیم بود.



وی، تامین اعتبار سه هزار سری جهیزیه و سه هزار لوازم منزل محرومین و گازکشی خانه سه هزار محروم استان مرکزی و اختصاص 135 میلیارد ریال برای فعالیتهای کمیته امداد و بهزیستی این منطقه را از دیگر مصوبات دانست.

بهسازی راههای استان



معاون اول رئیس جمهوری افزود: 300 میلیارد ریال نیز از منابع قرض الحسنه برای سالهای 89 و 90 به استان مرکزی اختصاص شده و 600 میلیارد ریال نیز صرف بهسازی راههای استان و تقاطع های غیرهمسطح می شود.



رحیمی گفت: مطالعه انتقال خطوط راه اهن درون شهر اراک به خارج، دوخطه کردن راه اراک - قم و شازند از طریق فاینانس و تکمیل راه آهن غرب کشور از مصوبات بخش حمل و نقل ریلی اعلام کرد.



وی توضیح داد: طی سالهای پس از انقلاب حمل و نقل ریلی رشد در حد انتظار نداشت و دولت 24 هزار میلیارد تومان سرمایه برای اتثال راههای مهم مواصلاتی راه آهن در نظر گرفته که تاثیر زیادی در جابجایی مسافر و ترانزیت بار دارد.



وی گفت: راه آهن غرب کشور موسوم به خط ریلی کربلا با سرعت 160 کیلومتر در ساعت طراحی شده که پاسخگوی نیاز نیست و قرار شد که مطالعات آن برای سرعت بالای 300 کیلومتر انجام شود.



وی، اختصاص 270 میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز فرودگاه اراک و رساندن آن به شرایط استاندارد همچنین حمایت پروازهای مسافت دور کشور و مکه و مدینه و سوریه نیز از دیگر مصوبات سفر سوم دولت است.

کمک به فعالیتهای وزارت کشور



وی گفت: در این سفر همچنین 55 میلیارد ریال برای کمک به فعالیتهای وزارت کشور در استان مرکزی تخصیص شده که صرف بهبود فضاهای عمران شهری می شود.



وی، اختصاص 220 میلیارد ریال برای ساماندهی بافتهای فرسوده استان در سالهای 90 و 91 و یک میلیارد تومان برای تجهیز و تکمیل مجتمع فرهنگی بیت امام در خمین از دیگر مصوبات این سفر است.

احداث 50 کارخانه در استان



وی گفت: احداث 50 کارخانه در استان و ارتقای رتبه صنعتی این استان، اختصاص یکهزار و 600 میلیارد ریال برای توسعه بخش کشاورزی و مکانیزاسیون آبیاری تحت فشار و سیستم انتقال آب و عملیات آب و خاک در سالهای 89 تا 93 را بند دیگر مصوبات دانست.



وی اعلام کرد: کشاورزانی که اصلاحات و نصب سیستم آبیاری نوین داشته باشند دولت به ازای هر هکتار 50 درصد از هزینه های صرف شده را تامین می کند.



وی، اعطای خط اعتباری سالانه یکهزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی برای ایجاد نیروگاههای برق در سالهای 90 تا 93 و گارزسانی به 320 روستای استان را از دیگر مصوبات این سفر اعلام کرد.



رحیمی اضافه کرد: تامین تسهیلات ارزی حدود 300 میلیون یورو برای ایجاد نیروگاههای 500 مگاواتی از محل صندوق توسعه ملی، اختصاصی 200 میلیارد ریال برای زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان مرکزی در سالهای 89 تا 92، تکمیل مطالعات آبرسانی به شهرهای محلات، نیم ور، خمین ، دلیجان و ساوه و روستاهای مسیر از خط انتقال دز- قمرود و شروع خط اجرایی روستاهای مسیر را بخش دیگری از مصوبات ذکر کرد.



رحیمی گفت: تکمیل مطالعات انتقال آب سد کمال صالح به شهرهای مسیر تا سال 90از دیگر مصوبات است که البته این طرح به زودی توسط رییس جمهوری ویا یکی از مقامات کابینه افتتاح خواهد شد.



معاون اول رئیس جمهور افزود: ایجاد ردیف اعتباری متمرکز ملی برای اصلاح شبکه آب شهرهای و آبرسانی روستایی در لایحه بودجه 90 ، اختصاص 50 میلیارد ریال برای محیط زیست و احداث و تکمیل و تجهیز 60 باب سالن ورزشی، 350 نمازخانه و کتابخانه، 15 استخر شنا و استانداردسازی 500 کلاس در س در سالهای 90 تا 91 از دیگر مصوبات سفر سوم دولت است.

تشکیل کارگروه آلودگی هوا



وی با اشاره به اینکه آلودگی هوای اراک قطعی است و بالابودن غلظت آلایندگی در روزهایی از سال سلامت مردم را تهدید می کند گفت: دولت کارگروهی متشکل از معاون رئیس جمهور در محیط زیست و جمعی از وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس را مکلف کرده که مطالعات کاربردی برای پاک کردن هوای شهر اراک ، راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.



وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست در این سفر همچنین مکلف شده طرح های ارتقای شرایط محیط زیستی استان را تدوین کند.

تکمیل بیمارستان ولی عصر



وی به تخصیص 50 میلیارد تومان بودجه برای بیمارستانهای استان را اشاره کرد و گفت: بیمارستان ولی عصر اراک اگر با بودجه فعلی سالانه بخواهد تکمیل شود 15 سال طول می کشد و دولت برای تسریع در ساخت آن ظرف سه سال 40 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده است.



معاون اول گفت: برای تجهیز بیمارستان آیت الله خوانساری نیز دو میلیارد تومان از سوی دولت در این سفر تخصیص داده شد.



انتقال تیم فوتبال صنعت نفت ایران به اراک، احداث 17 خانه بهداشت، ایجاد دانشکده علوم پزشکی در خمین، تخصیص 750 میلیارد ریال برای توسعه بخش قضایی و دادگستری، اختصاص 140 میلیارد ریال برای مقابله با تهدیدات نرم و فعالیتهای ایثار و شهادت و برگزاری کنگره سرداران شهید استانی طی سالهای 90 تا 91 از دیگر مصوباتی بود که معاون اول رئیس جمهوری درهشتاد و یکمین سفر استانی دولت اعلام کرد.