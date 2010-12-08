به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه "یاران عشق" نام دارد و هر روز در میان برنامه‌ای 7 دقیقه ای به معرفی یکی از یاران امام حسین (ع) که آن روز از محرم نام خود را از این دلاور عرصه جهاد وام گرفته معرفی می شود.

چراغ هدایت نیز از دیگر ویژه برنامه های رادیو قرآن به مناسبت به ماه محرم است .

سیزده برنامه 20 دقیقه‌ای با عنوان چراغ هدایت از اول تا 13 محرم ماه حرکت امام حسین (ع) و تاثیرگذاری شخصیت‌های عاشورایی را مورد بررسی قرار می دهد.



در این برنامه که در ایام محرم جایگزین برنامه در مکتب وحی شده است آیت الله شجاعی به مسائل پیرامون محرم و درس های عاشورا می پردازد.



این برنامه هر روز از ساعت 13:30 تا 13:50 از رادیو قرآن پخش می‌شود.



