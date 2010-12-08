الگوی مدرسه سازی در کردستان باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی شامگاه سه شنبه و در گردهمایی معاونین آموزش متوسطه و کارشناسان آموزش راهنمایی استان کردستان، اظهار داشت: الگوی مدرسه سازی در راستای استفاده بهینه از امکانات و منابع سخت افزاری و نرم افزاری در استان کردستان باید تغییر کند.

وی گفت: در حال حاضر شمار زیادی واحد آموزشی به ویژه در مناطق شهری این استان مورد استفاده قرار می گیرد که در بعضی از شرایط باعث اتلاف هزینه های مادی و نیروی انسانی می شوند، که می توان با ساخت مدارس بزرگ در زمینه های نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی صرفه جویی به عمل آورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در بعضی از محلات شهر سنندج سایر مراکز شهرستانی استان کردستان چندین مدرسه ساخته و تعدادی از آنها نیز در یک شیفت کاری مورد استفاده قرار می گیرند که می توان با ساخت یک واحد آموزشی بزرگ اعتبارات سخت افزاری احداث چندین واحد آموزشی را در سایر بخش آزمایشگاهی و نرم افزاری هزینه کرد.

ساکی گفت: ساخت واحدهای آموزشی بزرگ در مراکز شهری کردستان شرایط مناسب در راستای استفاده بهینه از توان نیروهای انسانی را فراهم می کند و انتظار ما از کارشناسان و مسئولان بخش آموزش این است که نقاط قوت و ضعف این طرح را مورد بررسی قرار داده و نتایج را برای تصمیم گیری بهتر در اختیار اداره کل قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تخصصی کردن فعالیت ها و طراحی نظام جذب و و نگهداشت معلم، افزود: باید برنامه ریزی جامعی در سطح کشور در راستای نگهداشت معلمین در محل های جذب فراهم شود و در کنار این مهم افراد معلم فقط در همان پایه ای که تدریس می کنند فعالیت خود را ادامه دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اجرایی کردن طرح تحول در وزارت آموزش و پرورش، بسیاری از نارسایی های این حوزه برطرف خواهد شد و مشارکت همه دست اندرکاران برای رسیدن به نتایج مورد رضایت در این حوزه امری لازم و ضروری است.