مرکز هنرهای نمایشی 1000 دوره از تحقیق صادق عاشورپور را خریداری کرد

استادمحمد در این باره به خبرنگار مهر گفت: تحقیق صادق عاشورپور در واقع تاریخچه‌ای بسیط و نسبتا کامل از تاریخ نمایش در ایران است که می‌تواند به عنوان یک تحقیق یا مرجعی مناسب برای تحقیقات بعدی مورد استقاده قرار گیرد. به همین دلیل مرکز هنرهای نمایشی بر حسب وظیفه ذاتی و از آن سو نیاز انجمن‌های نمایش در سراسر کشور 1000 دوره از این تاریخ هفت جلدی را از ناشر کتاب خریداری کرد.



این نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر یادآور شد: بنده به عنوان یک نمایشگر دست حسین مسافرآستانه را به خاطر این همت مسئولانه‌اش می‌فشارم. از حسین مسافرآستانه جز این هم توقع نمی‌رود.



مراسم رونمایی از مجموعه کتاب" نمایش‌های ایرانی" تالیف صادق عاشورپور 15 آذرماه با حضور قطب‌الدین صادقی، داود فتحعلی‌بیگی، اردشیر صالح‌پور و محمود استادمحمد در تالار مهر حوزه هنری برگزارشد