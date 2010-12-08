محمد تقی دباقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از برگزاری همایشی به نام کارآفرینی و نسل گلخانهای یا پرورشگاهی در 15 بهمنماه سال جاری در قم خبر داد و اظهار داشت: نسل گلخانهای افرادی هستند که وابسته به سرمایه پدر و سرپرست خانواده بوده و اکثرا از قشر دانشجوی جامعه میباشند و اصطلاحاَ به عنوان گروههای وابسطه به جیب پدر از آنها یاد میشود که هدف از برگزاری این همایش، تغییر نگرش این گروه افراد است تا آیتمهای نوینی را فراروی آنها جهت برون رفت از این وضعیت ارائه شود.
دباقیان در ادامه از برگزاری همایش کارآفرینی، خانواده و نوآموزان در قم خبر داد و بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش، آموزش راه کارها و آمادهسازی دانشآموزان ابتدایی جهت کارآفرینی و مدیریت کسب کار است که اطلاعات ویژه این قشر در این دوره آموزشی ارائه خواهد شد.
سرمایهگذاری در بورس باید در جامعه نهادینه شود
وی همچنین با بیان اینکه سرمایهگذاری در زمینه بورس باید در جامعه نهادینه شود بر آموزش و آشنایی جامعه با بورس تأکید کرد.
دباقیان در ادامه سخنان خود در خصوص برگزاری اولین دوره آموزشی بورس و اوراق بهادار که روز سهشنبه در قم برگزار شد گفت: 300 نفر برای شرکت در این دوره ثبتنام کرده بودند و 50 نفر از دبیرهای اقتصاد نیز به صورت رایگان در این دوره حضور داشتند.
دبیر همایش پیشرفته بورس و اوراق بهادار قم هدف از برگزاری چنین همایشی را توسعه دانش و ارتقای سطح توانمندی افراد جامعه عنوان کرد و گفت: حضور در صحنه بورس، مقابله با تهدیدهای رانتی، کاهش ریسک حاصل از التهاب بازار ، آشنایی با دستورالعمل و نحوه انجام معاملات و حرکت بسوی انجام فعالیتهای مالی بصورت دانش بنیان و دانش محور از جمله اهداف برگزاری همایش یک روزه آموزشی بورس و اوراق بهادار است.
وی در خصوص بررسی مسائلی همچون هدفمندی یارانه و تأثیر آن بر بورس بیان داشت: با توجه به سرمایهگذاریهای بیمارگونه و بدون هدف گروهی از اقشار جامعه در بورس، قطعا با اجرای طرح هدفمندی یارانهها وضعیت بورس با تحولاتی همراه خواهد بود که نحوه تأثیر این طرح بر بورس از جمله موضوعهای مورد بحث و هدف این همایش بود.
دباقیان در ادامه گفت: در این همایش یک روزه که اولین دوره آموزشی بورس و اوراق بهادار در قم بود سعی شد تا انجام فعالیتهای بورس بر مبنای علمی آموزش داده شود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر همایش پیشرفته بورس و اوراق بهادار استان قم از برگزاری همایشی در 15 بهمنماه در قم جهت بررسی کارآفرینی برای گروههای وابسته به جیب پدر با عنوان “ کارافرینی و نسل گلخانهای“ خبر داد.
محمد تقی دباقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از برگزاری همایشی به نام کارآفرینی و نسل گلخانهای یا پرورشگاهی در 15 بهمنماه سال جاری در قم خبر داد و اظهار داشت: نسل گلخانهای افرادی هستند که وابسته به سرمایه پدر و سرپرست خانواده بوده و اکثرا از قشر دانشجوی جامعه میباشند و اصطلاحاَ به عنوان گروههای وابسطه به جیب پدر از آنها یاد میشود که هدف از برگزاری این همایش، تغییر نگرش این گروه افراد است تا آیتمهای نوینی را فراروی آنها جهت برون رفت از این وضعیت ارائه شود.
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