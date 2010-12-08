به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد حسین رجبی دوانی شامگاه سه شنبه در همایش قیام تا قیام و تحلیل سریال مختارنامه دردانشگاه صنعتی همدان افزود: اگر رزمندگان ایران اسلامی در کنار امام حسین(ع) حضور داشتند، امام در واقعه کربلا تنها نمی‌ماند و دنیای اسلام به نفع اهل بیت(ع) تغییر می‌یافت.

وی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس جوانان ایران اسلامی با یک توصیه از امام خمینی(ره) چنان هجومی به جبهه‌های نبرد می‌بردند که مراکز اعزام امکان پذیرش تمامی نیروها را نداشت.

دوانی با بیان اینکه شرایط جامعه در دوران خلافت امام حسن(ع) باعث شد آن حضرت با معاویه، صلح کند، اضافه کرد: از زمان خلیفه دوم که فتوحات در ایران آغاز شد، ثروت انبوهی از طریق غنایم به دست آمده به جامعه اسلامی رسید و فتوحات رنگ غارت‌های قبل از اسلام را به خود گرفت و بیت‌ المال تشکیل شد.

دوانی خاطرنشان کرد: یکی از علل ایستادگی امام حسین(ع)، نقض پیمان توسط معاویه در خصوص دو بند صلح نامه امام حسن(ع) بود.

وی اظهار داشت: عبیدالله بن زیاد با تهدید و تطمیع نخبگان و خواص جامعه و اشراف قبایل باعث شد که آن‌ها بیعت خود با امام حسین(ع) را فراموش کنند و به آن حضرت خیانت کنند.

دوانی افزود: در حوادث سال گذشته اگر درک درست و فهم صحیح و بصیرت کافی در خصوص مسائل و فتنه وجود نداشت صحنه‌های عاشورا تکرار می‌شد.

مدیر روابط عمومی سریال مختارنامه نیز در این همایش گفت: سازندگان سریال مختارنامه از نظر روحی با این کار درگیر شده بودند و در بسیاری از صحنه‌ها متأثر شده و اشک می‌ریختند.

رضا استادی با بیان اینکه کارگردان سریال مختارنامه حساسیت بسیاری روی صحنه‌های این سریال داشت و صحنه‌های کربلا به چند صحنه خاص محدود شده است، ادامه داد: به دلیل اینکه چهره‌های افراد خاصی در سریال قابل نمایش دادن نبود، کارگردان تمایل نداشت اشاره مستقیم به صحنه کربلا شود.

وی در خصوص بازیگر نقش حضرت ابوالفضل(ع) گفت: کاوه فتوحی این نقش را بازی کرده است و تا به حال نقش دیگری ایفا نکرده است.

وی افزود:‌ به علت مخالفت برخی علما تصمیم گرفته شد که چهره این بازیگر به وسیله امکانات فنی و تکنولوژیک از زوایایی نشان داده شود که قابل رؤیت نباشد.

استادی هزینه سریال مختارنامه برای 40 قسمت تولید شده را مبلغ 20 میلیارد تومان عنوان کرد و با اشاره به ساخت این فیلم در هشت سال، خاطرنشان کرد: فیلمنامه اولیه مختارنامه توسط محمد سلطانی‌فر نوشته شد و در چند مرحله توسط داود میرباقری با همکاری تیم پژوهشی بازنویسی شد.

وی افزود: در خصوص این سریال تحقیقات پژوهشی بسیاری انجام شد، حتی به کتابخانه ملی عراق هم مراجعه شد و فیلمنامه بر اساس مستندات تاریخی تنظیم شد.