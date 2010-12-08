محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیم فوتبال تراکتورسازی برابر پرسپولیس در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس تیم بزرگ و قدرتمندی است اما تیم تراکتور هم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و بسیار امیدواریم در این بازی با حمایت تماشاگران و ارائه یک بازی زیبا سه امتیاز مسابقه را کسب و به جمع مدعیان لیگ اضافه شویم.

وی با بیان اینکه فریب نتایج اخیر پرسپولیس را نخواهیم خورد، اضافه کرد: بازیکنان پرسپولیس پس از شکست های اخیر بسیار با انگیزه هستند که در تبریز با کسب پیروزی نتایج گذشته را جبران کنند اما ما هم بسیار آماده ایم تا چهارمین شکست متوالی را به پرسپولیسی ها تحمیل کنیم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در مورد عملکرد این تیم در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: از عملکرد تیم تا به امروز راضی ام و امیدوارم در نیم فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم تا بتوانیم با قرار گرفتن در بین سه تیم بالای جدول و یا قهرمانی در مسابقات جام حذفی سهمیه حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوریم.

وی در ادامه افزود: تیم ما مقابل هر تیمی که فوتبال بازی کند هم بازی تماشاگر پسندی را ارائه می دهد و هم نتیجه خوبی را کسب می کنیم اما بعضی از تیم ها در زمین فوتبال بازی نمی کنند که این مسئله باعث می شود ما نتوانیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

جعفری در مورد مشکلات خط حمله تیم تراکتورسازی هم تاکید کرد: ما بازیکنان خوبی داریم به طور مثال اولروم بعد از مدتها برای ما بازی کرد و احمدپوری هم شرایط مطلوبی دارد قطعا در نیم فصل دوم با ورود بازیکنان جدید می توانیم در این بخش هم عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در بازی با پرسپولیس قصد داریم از امتیاز میزبانی به نحو احسن استفاده کنیم در خصوص اینکه آیا اتفاقات دیدار پرسپولیس شهرداری در این بازی از سوی تماشاگران تبریزی تکرار نخواهد شد، تصریح کرد: ما اطلاع رسانی خود را انجام دادیم که تماشاگران نباید به هیچ کسی اهانت کنند اما بعضی از کری خوانی ها را نباید اهانت تلقی کرد.

جعفری در پایان گفت: متاسفانه چون پرسپولیس و استقلال تیم های مطرح ایران هستند اتفاقاتی که در بازی با این تیم ها رخ می دهد بیشتر جلوه می کند در همه ورزشگاه ها شاهد برخی اتفاقات هستیم اما آن مسائل کمتر علنی می شود. من در مجموع می گویم هواداران قصد توهین ندارند و ما مطمئن هستیم در این بازی تماشاگران واقعی تراکتور تنها از تیم ما حمایت کرده تا بتوانیم برابر پرسپولیس نتیجه ارزشمندی را کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و پرسپولیس تهران در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.