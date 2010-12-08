استمرار شرایط هشدار در هوای امروز پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آلاینده‌های منواکسید کربن نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرده این در حالی که علی رغم پرواز هواپیماهای آبپاش به منظور کاهش غلظت ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون در تهران این ذرات با افزایش روبرو بوده است.



این گزارش می افزاید؛ میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن نسبت به روز گذشته (سه شنبه) کاسته شده و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و کمتر از دو نیم میکرون افزوده شده است و به این ترتیب انتظار میرود که شرایط هشدار هوای تهران تا ظهر امروز باقی بماند.



بر اساس این گزارش، افزایش آلاینده های ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون باعث تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و همچنین مرگ زودرس می شود به هین دلیل مرکز کنترل کیفیت هوا از شهروندان خواست که افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان از فعالیتهای خود در فضای باز بکاهند .

