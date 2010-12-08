دو فروند یدک کش به ناوگان خدماتی بنادر بوشهر ملحق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعید ایزدیان صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بنادر استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به نیاز بنادر بوشهر و عسلویه به افزایش یدک کش، این دو فروند یدک کش به این دو بندر تعلق می گیرد.

وی اظهار داشت: از این شناورها یک فروند در آینده نزدیک در اختیار بندر بوشهر قرار خواهد گرفت و در خصوص بندر عسلویه نیز جهت اجاره یک فروند یدک کش 4400 اسب بخار در کوتاه مدت اقدام خواهیم کرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران اضافه کرد: البته پس از تصویب در هیئت عامل و بررسی گزینه های مختلف، یدک کش مناسب برای بندر عسلویه خریداری خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: علیرغم انجام طرحهای توسعه ای عظیم و افزایش دو برابری ظرفیت در بندر بوشهر با کمبود شناورهای یدک کش در این بندر روبرو هستیم .

محمد راستاد همچنین با اشاره به ترافیک سنگین کشتی ها در بندر عسلویه اضافه کرد: در بندر عسلویه برای حفظ اقتدار و حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس نص صریح قانون به این سازمان تفویض شده است، وجود شناورها و تجهیزات خدماتی از جمله یدک کش های پرقدرت ضروری است.