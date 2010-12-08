دو فروند یدک کش به ناوگان خدماتی بنادر بوشهر ملحق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعید ایزدیان صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بنادر استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به نیاز بنادر بوشهر و عسلویه به افزایش یدک کش، این دو فروند یدک کش به این دو بندر تعلق می گیرد.
وی اظهار داشت: از این شناورها یک فروند در آینده نزدیک در اختیار بندر بوشهر قرار خواهد گرفت و در خصوص بندر عسلویه نیز جهت اجاره یک فروند یدک کش 4400 اسب بخار در کوتاه مدت اقدام خواهیم کرد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران اضافه کرد: البته پس از تصویب در هیئت عامل و بررسی گزینه های مختلف، یدک کش مناسب برای بندر عسلویه خریداری خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: علیرغم انجام طرحهای توسعه ای عظیم و افزایش دو برابری ظرفیت در بندر بوشهر با کمبود شناورهای یدک کش در این بندر روبرو هستیم.
محمد راستاد همچنین با اشاره به ترافیک سنگین کشتی ها در بندر عسلویه اضافه کرد: در بندر عسلویه برای حفظ اقتدار و حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس نص صریح قانون به این سازمان تفویض شده است، وجود شناورها و تجهیزات خدماتی از جمله یدک کش های پرقدرت ضروری است.
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