آمریکا و آلمان از پیگیری مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه با اشاره به گفتگوهای انجام شده در ژنو گفت: حدود ۷۵ درصد از گفتگوهای دوشنبه و سه شنبه میان ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای بوده و این مسئله کماکان در کانون اصلی نگرانی های ما باقی خواهد ماند.

وی افزود: ما امیدواریم این نقطه شروعی برای گفتگوها و روند جدی میان ایران و نمایندگان 1+5 باشد. ما از دور بعدی گفتگوها استقبال می کنیم و همان طور که قبل از دیدار اول گفته بودیم، حاضر به چندین گفتگو در چندین مکان هستیم و موافقت با دور بعدی مذاکرات در استانبول در همین راستا بود.

وزارت خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه ای از ادامه مذاکرات 1+5 با ایران در آغاز سال آینده میلادی استقبال کرد.