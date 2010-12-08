آمریکا و آلمان از پیگیری مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه با اشاره به گفتگوهای انجام شده در ژنو گفت: حدود ۷۵ درصد از گفتگوهای دوشنبه و سه شنبه میان ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای بوده و این مسئله کماکان در کانون اصلی نگرانی های ما باقی خواهد ماند.
وی افزود: ما امیدواریم این نقطه شروعی برای گفتگوها و روند جدی میان ایران و نمایندگان 1+5 باشد. ما از دور بعدی گفتگوها استقبال می کنیم و همان طور که قبل از دیدار اول گفته بودیم، حاضر به چندین گفتگو در چندین مکان هستیم و موافقت با دور بعدی مذاکرات در استانبول در همین راستا بود.
وزارت خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه ای از ادامه مذاکرات 1+5 با ایران در آغاز سال آینده میلادی استقبال کرد.
یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت: گفتگوهایی دشوار ولی صادقانه داشتیم.
این مقام آمریکایی گفت که مذاکراتی دو طرفه میان نمایندگان ایران و آمریکا در جریان نبوده ولی در مورد مسائل مهم، گفتگوها پیش رفته و انجام شده است. چند گفتگوی دوطرفه و غیررسمی داشتیم که به ما کمک کرد نکات مورد نظر خود را مورد تایید قرار دهیم.
این مقام آمریکایی در مورد غنی سازی اورانیوم در ایران نیز گفت: تعلیق (غنی سازی اورانیوم) با چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد الزامی شده است. این موضع گروه ۱+۵ است.
این در حالی است که "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرالت ژنو تاکید کرده که تعلیق غنی سازی در دستور کار مذاکرات ماه آینده در استانبول قرار ندارد.
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