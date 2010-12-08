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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

آمریکا و آلمان از پیگیری مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول استقبال کردند

آمریکا و آلمان از پیگیری مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول استقبال کردند

مقامات رسمی وزارت خارجه آلمان و آمریکا با اشاره به مذاکرات گروه 1+5 با ایران، این مذاکرات را سازنده خوانده و بر ادامه این گفتگوها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه با اشاره به گفتگوهای انجام شده در ژنو گفت: حدود ۷۵ درصد از گفتگوهای دوشنبه و سه شنبه میان ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای بوده و این مسئله کماکان در کانون اصلی نگرانی های ما باقی خواهد ماند.

وی افزود: ما امیدواریم این نقطه شروعی برای گفتگوها و روند جدی میان ایران و نمایندگان 1+5 باشد. ما از دور بعدی گفتگوها استقبال می کنیم و همان طور که قبل از دیدار اول گفته بودیم، حاضر به چندین گفتگو در چندین مکان هستیم و موافقت با دور بعدی مذاکرات در استانبول در همین راستا بود. 

وزارت خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه ای از ادامه مذاکرات 1+5 با ایران در آغاز سال آینده میلادی استقبال کرد.

یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت: گفتگوهایی دشوار ولی صادقانه داشتیم.

این مقام آمریکایی گفت که مذاکراتی دو طرفه میان نمایندگان ایران و آمریکا در جریان نبوده ولی در مورد مسائل مهم، گفتگوها پیش رفته و انجام شده است. چند گفتگوی دوطرفه و غیررسمی داشتیم که به ما کمک کرد نکات مورد نظر خود را مورد تایید قرار دهیم.

این مقام آمریکایی در مورد غنی سازی اورانیوم در ایران نیز گفت: تعلیق (غنی سازی اورانیوم) با چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد الزامی شده است. این موضع گروه ۱+۵ است.
 
این در حالی است که "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرالت ژنو تاکید کرده که تعلیق غنی سازی در دستور کار مذاکرات ماه آینده در استانبول قرار ندارد.
کد مطلب 1206524

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