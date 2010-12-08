2 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیربنایی روستاها نیاز است

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تامین این اعتبار همت و تلاش همه مسئولان محلی و استانی را می طلبد.

وی همچنین از آغاز مطالعه، طراحی و اجرای بهسازی بافت با ارزش در روستای استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی روستای زیارت از توابع شهرستان گرگان در فروردین ماه سال جاری با اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی روستای فارسیان از توابع شهرستان آزادشهر در سال 1389 آغاز شده است.

زمانی نژاد، بهسازی بافت با ارزش روستایی را از مصوبات هیئت وزیران در برنامه دوم توسعه از فعالیتهای معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن ذکر کرد و افزود: بافت کالبدی برخی از روستاهای استان گلستان به دلیل ویژگیهای خاص فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند از نیاکان و گذشتگان ما به شمار می رود و حفظ و نگهداری آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.



مدیرکل بنیاد مسکن گلستان، تامین مسکن محرومان، تامین مسکن مشارکتی و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را از عمده فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن شهری بیان کرد و افزود: در راستای تامین مسکن محرومان 590 واحد مسکونی تعریف شده که تاکنون 212 واحد مسکونی تحویل متقاضیان در استان شد و مابقی نیز در دست اجرا است.



به گفته وی، در زمینه تامین مسکن مشارکتی نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با استفاده از تسهیلات بانکی و جذب سرمایه های بخشی خصوصی و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مسکن اقدام به ساخت مسکن کرده که در این راستا 891 واحد طراحی شد و تاکنون 203 واحد به متقاضیان گلستانی واگذار و مابقی آن در دست اجراست.

وی در زمینه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعییت افزود: از 16شهر زیر 25 هزار نفر جمعییت استان سه هزار و 423 واحد طراحی شده که آماده سازی تمام واحدها انجام و در حال ساخت است و بعضی از پروژه ها تا پایان سال آماده به تحویل است.