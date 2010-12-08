ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن دسته از داوطلبان کنکور امسال که دیپلم خود را در سال 1384 و یا بعد از آن دریافت کرده اند و پس از ورود به سایت سازمان قسمت مربوط به سوابق تحصیلی مشخصات خود را مشاهده نمی کنند و یا تعدادی از مشخصاتی که مشاهده می کنند مورد تأیید آنان نیست، در فرصت تعیین شده برای ثبت نام در کنکور نمی توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: این داوطلبان باید در اسرع وقت و حداکثر تا 10 دی ماه همراه با مدرک دیپلم متوسطه، کارنامه فارغ التحصیلی، کارت ملی و شناسنامه و یک نسخه کپی آنها، ترجیحا به اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرک دیپلم و در صورت عدم امکان به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش محل سکونت و یا کار خود مراجعه کنند تا نسبت به بررسی اطلاعات آنان از طریق ادارات آموزش و پرورش مناطق مربوط اقدام شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در صورت عدم مراجعه داوطلب و تحویل مدارک مذکور تا مهلت فوق به ادارات آموزش و پرورش مناطق، وزارت آموزش و پرورش، هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم ثبت نام این قبیل داوطلبان، در آزمون سراسری سال 1390 نخواهد داشت.