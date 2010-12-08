اینترنت انسان را به موش آزمایشگاهی تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته "نیکولاس کار" سردبیر سابق نشریه "هاروارد بیزنس ریویو" افزوده شدن به اضافه بار اطلاعاتی در رایانه ها و تلفنهای هوشمند، در مغز انسانها تنگنایی به وجود آمده که آنها را از تفکر عمیق باز می دارد. اظهارات وی شاهدی بر این واقعیت است که اعتیاد انسانها به تکنولوژی افزایش یافته و توانایی استفاده از قدرت تفکر را در مسیری کاربردی از انسانها گرفته است.

به گفته "کار" نامه های الکترونیکی از یکی از غریزه های انسانی که همان جستجو برای یافتن اطلاعات است استفاده کرده و منجر به اعتیاد انسانها به صندوقهای پستی الکترونیکی خود در فضای مجازی می شود. این اعتیاد تکنولوژیکی اکنون منجر به پس رفت انسانها تا مرحله ای شده است که زندگی آنها از زندگی یک موش آزمایشگاهی درون آزمایشگاه چندان پیچیده تر نیست. بر اساس مطالعات جدید در بریتانیا، کارمندان بریتانیایی در هر ساعت دست کم 30 بار صندوق نامه های الکترونیکی خود را باز می کنند.

در ازای هر بیت اطلاعات مغز انسان مقداری دوپامین از خود ترشح می کند، آنزیم آرام بخشی که با ایجاد رفتارهای اعتیاد آور در انسان در ارتباط است. "کار" می گوید: ابزارهای دست ساز خودمان، ما را به موشهای آزمایشگاهی پیشرفته ای تبدیل کرده است که بدون تفکر اهرمها را به امید دریافت مقداری پاداش روابط اجتماعی یا تفکر، فشار می دهیم. آنچه ما را مجبور به این کار می کند ابهام است زیرا همیشه این امیدواری وجود دارد که پیام مهمی در انتظار ما باشد از این رو این ذهنیت که همیشه نامه های دریافتی در اینترنت کاملا غیر مهم و بی اهمیت هستند در ذهن ما از بین رفته است.

دانشمندان از این نگرانند که به وجود آمدن شکاف در تمرکز انسانها به فرایند تفکر و قدرت تمرکز آنها آسیب وارد کرده و منجر به بروز رفتارهای غیر عقلانی شود. در اوایل سال جاری اریک اشمیت مدیر اجرایی شرکت گوگل نگرانی خود را درباره "ابزارهای لحظه ای" و تاثیر آنها بر روی روند تفکر اعلام کرد. وی گفت:" من نگرانم که میزان تاثیر بمبارانهای اطلاعاتی که معمولا اطلاعاتی استرس آور نیز هستند بر روی قدرت شناخت و تفکر عمیق انسانها تاثیر منفی به جا بگذارد."

"کار" می گوید زمانی که ما در زمانی کوتاه با پرسه زدن در میان لینکهای اینترنتی در معرض موجی بزرگ از اطلاعات قرار می گیریم، حافظه فعال ما به معنی کلمه دچار غرق شدگی شده و ما از اختلالی که دانشمندان آن را "اضافه بار شناختی" می گویند رنج می بریم.

بر اساس گزارش تلگراف، در نتیجه میزان اطلاعاتی که در حافظه ذخیره می شود بسیار محدود بوده و توانایی انسان در ارتباط دادن آنچه به یاد می آورد با تجربه ای که در حافظه بلند مدت وی ذخیره شده است از بین رفته و در نهایت قدرت تفکر فرد پراکنده و سطحی خواهد شد.