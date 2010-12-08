به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "یخ‌زده‌ها" به کارگردانی آدام گرین پنجشنبه 18 آذرماه ساعت 23 ازشبکـه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم اما بل و شان اشمور بازی کردند و داستان درباره سه اسکی‌باز است که در ارتفاعات سرد و پربرف و کوهستانی گیر افتاده‌اند. این فیلم محصول 2001 آمریکا است.



فیلم تلویزیونی "سر گیجه" به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی علی اکبررضایی جمعه 19 آذرماه ساعت 15:30 ازشبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم بیژن امکانیان، سیما تیرانداز، محمد حاتمی، نعیمه نظام‌دوست و بهناز توکلی بازی کردند و داستان درباره مهتاب زن جوانی است که برای کمک به همسرش و برای گریز از دست طلبکاران با او همکاری می‌کند و به دیگران می‌گوید که همسرش در یک تصادف کشته شده است.



فیلم سینمایی "سوء تفاهم" به کارگردانی رابرت مالن فانت محصول سال 2007 آمریکا پنجشنبه 18 آذرماه ساعت 23:45 ازشبکـه دو پخش می‌شــود. در این فیلم توماس کالابرو و السا پینزا بازی کردند و داستان درباره مرد جوانی است که همراه همسر و پسرش زندگی می‌کند و در کار طراحی داخلی ساختمان مشغول به کار است.



فیلم سینمایی "در میان غریبه‌ها" به کارگردانی ادواردو پونتی جمعه 19 آذرماه ساعت 17:45 ازشبکـه دو پخش می‌شود. در این فیلم میراسورونیو و سوفیا لورن بازی کردند و داستان درباره زندگی سه زن است که به صورت موازی به تصویر کشید.

داستان فیلم روایت کننده داستان زندگی سه زن است که به طور موازی به تصویر کشیده می‌شود.

فیلم سینمایی "جنگجوی درون" محصول سال 2006 پنجشنبه 18 آذرساعت 20 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ویکتورسالوا با بازی نیک نوتس واسکات مچلوویچ درباره جوان ورزشکاری است که مشغول تمرین برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور است.

فیلم سینمایی "درمانگاه صحرایی" به کارگردانی دانیس تانوویچ و با بازی کالین فارل و جیمی سوس جمعه 19 آذر ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم محصول ایرلند، اسپانیا، بلژیک و فرانسه است و داستان درباره دوعکاس جنگ است که برای عکاسی به منطقه‌ای کوهستانی در کردستان عراق ترکیه می‌روند.

فیلم تلویزیونی "مهر پدری" به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی سید امیرسید زاده جمعه 19 آذرماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران سیما پخش می‌شود. داستان زندگی خانواده‌ای است که مادر خانواده اعتیاد دارد و فرزندانشان از او مراقبت می‌کنند.

فیلم تلویزیونی "آلواتان" به کارگردانی داوود بیدل جمعه 19 آذرماه ساعت 13:30 ازسیمای استان‌ها پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جمشید جهانزاده، اسماعیل خلج و محمد مقامی در سال 1359 در منطقه‌ای به نام آلواتان می‌گذرد که نیروهای عراقی به روستاهای این منطقه شبیخون زده و اموال آنها را سرقت کردند.