به گزارش خبرگزاری مهر، رکود اقتصادی فرصتی مناسب برای پرسیدن سؤالاتی اساسی در مورد ارزش چیزهای گوناگون از جمله علوم انسانی است. این سؤال به طور جدی وجود دارد که وقتی حکومتها مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای مهار نوسانها و مشکلات دوران رکودند، چرا باید همچنان در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی سرمایه‌گذاری کنند و به موضوعاتی چون تراژدی در یونان باستان، ارزش ادبی، مسایل فلسفی یا زیبایی‌شناسی بپردازند؟ و آیا چنین پژوهشهایی می‌توانند تأمین‌کننده منافع عمومی باشند؟

این پرسشها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این رابطه مباحثات بسیاری با موضوع فشارهای اقتصادی و انتقال دانش شکل گرفته است، پرسشهایی که کتاب "ارزش عمومی علوم انسانی" می‌کوشد به آنها بپردازد.

اگر چه مقالات این کتاب را گروهی از محققان علوم‌انسانی در انگلستان نوشته‌اند اما بحثهای طرح شده بی شک از اهمیتی بین‌المللی برخوردارند؛ مقالاتی پرشور و گاه جدلی که بسیار تأمل‌برانگیزند و طیف وسیعی از رشته‌های علوم انسانی از علم کلام تا معماری و از مطالعات رسانه‌ها تا انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده‌اند.

جاناتان بیت، استاد ادبیات رنسانس در دانشگاه وارویک انگلستان و عضو آکادمی بریتانیا است. برخی از دیگر آثار او عبارتند از "شکسپیر و اووید" (1993)، "زندگینامه جان کلر" (2003)، "نبوغ شکسپیر" (1997) و "روح زمانه: زندگی، ذهن و جهان شکسپیر" (2009).