ایران و 1+5 با اختلاف نظر به استانبول می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارش خود می نویسد: "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که رهبری گروه 1+5 در مذاکرات ژنو را بر عهده داشت، درپایان مذاکرات گروه با ایران درباره محورهای مذاکرات آتی در استانبول گفت که در مورد رفع نگرانی درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو خواهد شد، اما "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید که اظهارات خانم اشتون درباره محتوای مذاکرات آتی درست نیست.

در پایان مذاکرات ژنو بین ایران و گروه ۱+۵ در روز سه شنبه در ژنو قرار شد این مذاکرات در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در استانبول ترکیه ادامه پیدا کند.

کاترین اشتون پس از مذاکرات ژنو

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون پیشتر روز سه شنبه گفته بود: مذاکرات با ایران در استانبول از سر گرفته خواهد شد و ما در آنجا در خصوص "ایده های عملی" و همچنین یافتن راه های همکاری برای حل نگرانی های اصلی درباره مسائل هسته ای گفتگو خواهیم کرد.

این در حالی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران گفت: نکته مورد توافق ما یک جمله بیشتر نبود که آن بسیار صریح و روشن است و آن جمله این است که "گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک" و هر چه غیر از این اعلام شده باشد مورد قبول ما نیست چون توافقی نشده است.

در همین حال یک مقام بلندپایه آمریکایی درباره مذاکرات ژنو گفته است: این مذاکرات دشوار و صریح بود، اما گفتگوها می بایست به برداشتن گام های عملی توسط ایران برای حل نگرانی های بین المللی منجر شود.

از سوی دیگر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری ایران در اراک خطاب به گروه ۱+۵ گفت: برای گفتگو با ایران باید همه تصمیم های غلط گذشته که اثری نیز بر ملت ایران نداشته است از جمله قطعنامه ها و تحریمها را لغو کنید.

نمایندگان 1+5 در مذاکرات ژنو با ایران

به این ترتیب، نمایندگان ایران و 1+5 ماه آینده میلادی در حالی در استانبول مقابل یکدیگر قرار می گیرند که با اتختلاف نظر ژنو را ترک گفته اند.

ایران بارها اعلام کرده که از حق مشروع خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کوتاه نمی آید و اشتون نیز دیروز سه شنبه اعلاوم کرد که "ما حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای را قبول داریم".

بر همین اساس انتظار می رود که مذاکرات استانبول نیز جایی برای حل اختلافات دو طرف در این رابطه باشد.