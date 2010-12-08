محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از 191 ورزشکار دو و میدانی‌کار فعال در این استان 148 نفر در بخش آقایان و 43 نفر در بخش بانوان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: این تعداد ورزشکار در شهرستان‌های بروجن، کیار، شهرکرد، فرخشهر، گندمان، فارسان و سامان دارای فعالیت هستند که در این میان هیئت شهرستان بروجن، کیار، شهرکرد به ترتیب فعال‌ترین هیئت‌های ورزشی استان در بخش دو و میدانی به شمار می‌روند.

قنبری با اشاره به روند برگزاری مسابقات دو و میدانی در این استان افزود: مسابقات رشته ورزشی دو و میدانی همه ساله در تمامی رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بر اساس تقویم فدراسیون در چهار مرحله به صورت مجزا برگزار می‌شود.

رئیس هیئت دو و میدانی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ورزشکاران دو و میدانی‌کار این استان در دو 100 متر، دو 200 متر، دو 400 متر، دو 800 متر، دو یک هزار و 500 متر، دو 5 هزار متر، دو 10 هزار متر، دو ماراتن، دو با مانع، دو 110 متر با مانع، دوی 400 متر با مانع و دو 3 هزار متر با مانع در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: دو امدادی 100*4 متر و دو امدادی 400*4 متر با صورت تیمی و با حضور چهار شرکت کننده از دیگر گام‌های ورزش دو و میدانی به شمار می‌رود.

قنبری با اشاره به زیرمجموعه‌های ورزش دو و میدانی در بخش میدانی گفت: پرش طول، پرش ارتفاع، پرش سه‌گام، پرش با نیزه، پرتاب‌ها، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب چکش از مهم‌ترین گام‌های ورزش میدانی است.

وی ورزش‌های ده‌گانه را از دیگر زیرمجموعه‌های دو و میدانی عنوان کرد و گفت: مجموع امتیاز ده رشته از دوها و دو رشته از میدانی‌ها جایگاه ورزشکار را در این ورزش مشخص می‌کند.

قنبری نبود پیست تمرین دو و میدانی را در برخی از شهرهای استان از مهم‌ترین مشکلات فراروی این ورزش است، گفت: در حال حاضر شهرهای بروجن، فرخشهر، هفشجان و شهرکرد دارای پیست دو و میدانی است و شهر سامان نیز مقدمات زیرسازی‌های کار انجام اما هنوز امکانات و استاندارهای لازم در این راستا اعمال نشده است.