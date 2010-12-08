63 روستا در‌ شهرکرد بهسازی شد

فرهای علائی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد‌ اظهار داشت: در سال‌جاری طرح بازنگری طرح هادی دو روستا در این شهرستان انجام شده و تعیین محدوده سه روستا نیز در این شهرستان به پایان رسیده است.

وی افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت اجرای طرح هادی در راستای ارتقای وضعیت عمران روستاها بازنگری طرح هادی در روستاهای 50 خانوار که بیش از 10 سال از مدت اجرای طرح هادی روستایی در این روستاها می‌گذرد، در دستور کار قرار گرفته است.

علائی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح هادی روستایی گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر اکثریت مردم ساکن در روستاهای این شهرستان به حرفه دامداری اشتغال دارند، برهمین اساس مکان‌یابی مجتمع‌های دامداری به منظور اجرای طرح تجمیع دامداری‌های روستایی و خروج از درون بافت روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان شهرکرد اضافه کرد: همچنین جانمایی و تعیین مکان‌های گردشگری، دامداری و پروژه‌های صنعتی بیش از پیش به رونق روستاها در این شهرستان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اهداف اجرایی طرح هادی روستایی در روستاهای این شهرستان گفت: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستاییان و خدمات بهزیستی و عمومی، ایجاد شبکه ارتباطی منظم و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان از مهم‌ترین این اهداف است.

علائی ادامه داد: ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی، اشتغال و ارتقای درآمد روستاییان، هدایت وضعیت فیزیکی روستا را از دیگر اهداف طرح هادی به شمار می‌رود.