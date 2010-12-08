به گزارش خبرنگار مهر، کریم صفایی تنها رئیس فدراسیونی بود که پس از پایان شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی با این توجیه که تیم ملی تیروکمان نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد، از سمتش استعفا کرد. البته چند روز پس از رسانه‌ای شدن این خبر، بلافاصله اعلام شد سازمان تربیت بدنی با این استعفا مخالفت کرده است.



در متن استعفای کریم صفایی خطاب به رئیس سازمان تربیت بدنی آمده بود: نظر به نتیجه دور از انتظار باخت تیم ملی تیراندازی با کمان مردان ایران مقابل تیم ملی نپال ضمن قبول مسئولیت این شکست و عذرخواهی از مردم خوب ایران، خواهشمند است استعفای اینجانب را پذیرفته و سکان هدایت این کشتی را به فرد دیگری واگذار فرمائید.

اما کریم صفایی عصر روز شنبه (13 آذرماه) و بعد از پذیرفته نشدن استعفایش با ارسال نامه ای به تمام دست اندرکاران و دوستان ورزشی خود در محل کارش حاضر شد تا امور این فدراسیون را طبق برنامه پیش ببرد. در نامه کریم صفایی آمده بود:" ضمن تشکر و سپاسگذاری از اظهار لطف و مرهمت آشنایان و دوستان که مرا در این مدت با نامه، ایمیل و تلفن خود مورد محبت قرار دادند، امیدواریم بتوانم با تلاش و همفکری شما به اهداف خود جامه عمل پوشانده و دین خود را به جامعه ورزش ادا نمایم."

صفایی در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر پس از بازگشت به محل کارش گفت: هرچند تیم ملی تیروکمان کشورمان برای اولین بار راهی بازیهای آسیایی شده بود اما انتظار ما از کمانداران بیش از این بود. ما انتظار نداشتیم که این تیم به تیمی مانند نپال ببازد که سه کماندار آن تنها دو کمان داشتند. رئیس فدراسیون تیروکمان ادامه داد: برنامه های فدراسیون با قدرت پیش خواهد رفت.

اما حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی عصر روز سه شنبه (16 آذرماه) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی هیچ استعفایی از کریم صفایی دریافت نکرده است، گفت: تا این لحظه هیچ گونه استعفایی به دستمان نرسیده است. حتی درخواست کتبی و رسمی هم صورت نگرفته است.

وی با تاکید دوباره بر اینکه سازمان تربیت بدنی نامه‌ای مبنی بر استعفای رئیس فدراسیون تیر و کمان دریافت نکرده است، تصریح کرد: البته اگر چنین درخواستی هم صورت گیرد قطعا مسئولان سازمان تربیت بدنی با بررسی دقیق نسبت به قبول یا رد آن تصمیم خواهند گرفت.