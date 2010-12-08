کیف پولهای عجیبی که جلوی خرید کردن شما را می گیرند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کریسمس نزدیک است و بسیاری از مردم دنیا در حال انجام خریدهای سال نو هستند به طور معمول خرید کردن با کارتهای اعتباری موجب می شود که فرد متوجه نشود چه میزان پول خرج می کند.

در این راستا یک مخترع خوش ذوق کیف پولهای هوشمند عجیبی را اختراع کرده است که وقتی در حساب بانکی شما پول زیادی نیست تلاشی جدی را برای منصرف کردن شما از خرید کردن آغاز می کنند.

یکی از این کیف پولها وقتی که کاربر مشغول خرید است ولی موجودی حساب بانکی اش کافی نیست تغییر شکل داده و خود را جمع و چروک می کند.

مدل دیگری از این کیف پولها که تاشو است زمانی که به اندازه کافی پول در کارت اعتباری نباشد سفت می شود به طوریکه صاحب کیف نمی تواند آن را باز کند و کارت خود را بیرون بیاورد.

کیف پول بعدی هر چند دقیقه یکبار با لرزیدن به صاحب کیف یادآوری می کند که خرید نکند چون به اندازه کافی پول نداری.

ایده ایجاد این سه کیف پول از آنجا شکل گرفت که در قرن 21 مردم در جامعه ای زندگی می کنند که پول نقد کمتری با خود حمل می کنند و با کارتهای اعتباری خرید می کنند.

براساس گزارش دیلی میل، این کیف پولها را یک طراح مخترع به نام "جان کستنر" که در "مدیا لب" موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام. آی. تی) کار می کند ابداع کرده است.

هر سه کیف پول در داخل خود یک رایانه کوچک دارند که از طریق یک اتصال بلوتوث به تلفن همراه فرد وصل می شود و از طریق اینترنت تلفن همراه به اطلاعات حساب بانکی صاحب کیف دسترسی پیدا می کند به این ترتیب می فهمد که موجودی حساب مالک چقدر است و چقدر حق دارد خرید کند.

کیف پولی که وقتی شما پول ندارید چروک می شود

کیف پولی که به سختی باز می شود