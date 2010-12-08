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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

وضعیت معیشت صیادان گیلانی باید بهبود یابد

وضعیت معیشت صیادان گیلانی باید بهبود یابد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم انزلی در مجلس بر لزوم بهبود وضعیت معیشتی و ساماندهی وضعیت صیادان گیلانی تاکید کرد.

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صیادی با وجود سختی بسیار از کم درآمدترین شغلهای جامعه است از مسئولان و دست اندرکاران خواست برای رفع مشکل این قشر بیشتر تلاش کنند.

وی ضمن اشاره به برخی مسائل و مشکلات صیادان استان اظهارداشت: رفع مسائل و مشکلات این قشر کمک و همکاری تمامی مسئولان ذیربط را می طلبد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عزم جدی برای غنی سازی ذخایر دریا گفت: شیلات برای بازسازی ذخایر دریا انواع مختلف بچه ماهیان تکثیر و رهاسازی می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی برای هر فرد در دنیا 16 کیلوگرم و در استانهای ساحلی کشور13 کیلوگرم و در ایران حدود هفت کیلوگرم است، یادآورشد: برای رسیدن این میزان به مصرف استاندارد باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

کد مطلب 1206555

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