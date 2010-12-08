مذاکرات با گروه 1+5 پیروزی بزرگ برای ایران بود/ اشتون رفتارش را اصلاح کند

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان نتیجه مذاکرات در نمایندگان ایران و نمایندگان گروه1+5 که هفته جاری به ریاست سعید جلیلی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو برگزار شد، گفت: این نتیجه یک پیروزی بزرگ است ، چرا که هیئت ایرانی تلاش کرد در چارچوب منافع ملی و راهبردهای نظام با گروه 1+5 مذاکره کند.
وی ادامه داد: این مذاکرات از چند جهت قابل توجه است ابتدا اینکه کشورهای غربی پس از اشتباهاتی که در مذاکرات گذشته داشتند تلاش کردند مذاکرات را به شکل جدیدی انجام دهند هر چند که این خواسته غرب بود که مذاکرات در شکل جدیدی و با نگاه به ایران انجام شود اگر چه جمهوری اسلامی ساختار مذاکراتی هدفمند و با چارچوب مشخص و موثر بود.
جلالی تاکید کرد: هیئت ایرانی در این مذاکرات اجازه نداد که بر روی حقوق مسلم هسته ای ایران بحثی انجام شود و این خود یکی دیگر از نقاط مثبت و نقاط قوت این مذاکرات بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه مذاکرات قرار است در استانبول ادامه داشته باشد افزود: این نیز یکی دیگر از پیروزی های جمهوری اسلامی در این مذاکرات است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اشتون در اعلام بیانیه ای بر خلاف توافقات با هیئت ایرانی گفت: امیدواریم اشتون این اقدام غیر اخلاقی را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: 1+5 و خانم اشتون باید اساس صداقت را دچار خدشه نکنند و اینکه جمع بندی در مذاکرات داشته باشند و بعد از اتمام مذاکرات خلاف آن جمع بندی از سوی آنان اعلام شود بی صداقتی است.
نظر شما