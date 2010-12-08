مذاکرات با گروه 1+5 پیروزی بزرگ برای ایران بود/ اشتون رفتارش را اصلاح کند

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان نتیجه مذاکرات در نمایندگان ایران و نمایندگان گروه1+5 که هفته جاری به ریاست سعید جلیلی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو برگزار شد، گفت: این نتیجه یک پیروزی بزرگ است ، چرا که هیئت ایرانی تلاش کرد در چارچوب منافع ملی و راهبردهای نظام با گروه 1+5 مذاکره کند.

وی ادامه داد: این مذاکرات از چند جهت قابل توجه است ابتدا اینکه کشورهای غربی پس از اشتباهاتی که در مذاکرات گذشته داشتند تلاش کردند مذاکرات را به شکل جدیدی انجام دهند هر چند که این خواسته غرب بود که مذاکرات در شکل جدیدی و با نگاه به ایران انجام شود اگر چه جمهوری اسلامی ساختار مذاکراتی هدفمند و با چارچوب مشخص و موثر بود.

جلالی تاکید کرد: هیئت ایرانی در این مذاکرات اجازه نداد که بر روی حقوق مسلم هسته ای ایران بحثی انجام شود و این خود یکی دیگر از نقاط مثبت و نقاط قوت این مذاکرات بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مذاکرات قرار است در استانبول ادامه داشته باشد افزود: این نیز یکی دیگر از پیروزی های جمهوری اسلامی در این مذاکرات است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اشتون در اعلام بیانیه ای بر خلاف توافقات با هیئت ایرانی گفت: امیدواریم اشتون این اقدام غیر اخلاقی را اصلاح کند.



وی تصریح کرد: 1+5 و خانم اشتون باید اساس صداقت را دچار خدشه نکنند و اینکه جمع بندی در مذاکرات داشته باشند و بعد از اتمام مذاکرات خلاف آن جمع بندی از سوی آنان اعلام شود بی صداقتی است.

نماینده شاهرود ادامه داد: در صورت بی صداقتی طرف مقابل راه گفتگو دچار خدشه می شود و با کمال تاسف این بی صداقتی در برخی کشورهای اروپایی و امریکا به شکل یک روال و قاعده در آمده است.



جلالی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با صداقت و جدیت مذاکرات چارچوب مند و هدفدار را انجام داد و بی تردید در این شرایط وقتی بر خلاف تفاهمات بیانیه اعلام شود یک اقدام غیراخلاقی و زشت است.

وی تاکید کرد: باید همه چیز شفاف، صادقانه و با مسئولیت پذیری انجام شود و حرکت خانم اشتون رفتاری برپایه بی اعتمادی و از دسته رفتارهای بی اعتماد کننده غرب است.



وی در خصوص انتظار ایران از گروه1+5 گفت: آنها باید روند و اظهاراتشان را که بر خلاف توافقات بوده اصلاح کنند و به نتایج مذاکرات و تفاهمات پایبند باشند.



سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس افزود:1+5 بدانند جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده که درباره حقوق هسته ای مسلمش به هیچ وجه و با هیچ کس مذاکره نمی کند.



به گزارش مهر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی مذاکرات ایران و 1+5 مدعی شد که هدف اصلی مذاکرات موضوع هسته ای است و طرفین توافق کرده اند در مذاکرات استانبول به بحث درباره ایده‌های قابل اجرا و راه‌های همکاری بپردازند که به حل نگرانی‌ها درباره مساله هسته‌ای ایران بیانجامد.



این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده با1+5 در واکنش به این بیانیه اعلام کرد: که توافق ایران با 1+5 تنها بر سر تفاهم برای همکاری حول نقاط مشترک بوده است.



