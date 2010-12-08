به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان ورزشی ایران اعزامی به بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو متشکل از 159 ورزشکار در 15 رشته ورزشی فردا ساعت 10 صبح از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهی گوانگجو خواهد شد.

این مسابقات در بخش مردان در 19 رشته تیروکمان، دوومیدانی، بدمینتون، بوچیا، دوچرخه سواری، فوتبال 5 و 7 نفره، گلبال، جودو، وزنه برداری، شنا، قایقرانی، تیراندازی، بسکتبال با ویلچر، بولینگ، تنیس، والیبال نشسته، شمشیربازی و تنیس روی میز با ویلچر برگزار می شود که ایران به غیر از رشته های بدمینتون، بولینگ، شمشیربازی و بسکتبال با ویلچر، درهمه رشته ها حضور خواهد داشت.



در بخش بانوان نیز به غیر از رشته های فوتبال 5 و 7 نفره، مسابقات در 17 رشته دیگر برگزار می شود که بانوان ایرانی در 7 رشته تیروکمان، دوومیدانی، بوچیا، گلبال، تیراندازی، والیبال نشسته و تنیس روی میز شرکت می کنند.



با توجه به اینکه کاروان ایران در بازی های فسپیک (آسیا - اقیانوسیه) که سال 2006 به میزبانی مالزی برگزار شد، عنوان پنجمی را از آن خود کرد، هدفگذاری کمیته ملی پاراالمپیک حفظ و ارتقا این جایگاه است. البته نباید فراموش کرد که ایران در چند رشته، نماینده ای ندارد و همین مساله بر آمار مدال ها تاثیرگذار خواهد بود.



راه اندازی بازی های پاراآسیایی قطعا شرایط خوبی را برای پیشرفت پیش روی معلولان قرار می دهد، زیرا این بازی ها فرصت مناسبی را ایجاد می کند تا تیم های بیشتری بتوانند خود را برای رقابت های پاراالمپیک آماده کنند. ضمن آنکه، در این بازی ها می توان با شرکت دادن ورزشکاران جوان، پشتوانه سازی خوبی برای ورزش معلولان انجام داد و آنها را برای حضور در میادین بزرگ تر آماده کرد.

