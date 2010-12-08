به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در حالی که فیلمبرداری دو فیلم "هابیت" به شکل متوالی از دو ماه دیگر آغاز میشود ترکیب بازیگران این دوگانه سینمایی در حال تکمیل شدن است.
بر این اساس علاوه بر بلنشت تاکنون حضور بازیگرانی چون کن استات، سیلوستر مک کوی، میکائیل پرسبرانت، رایان گیج، جد بروفی و ویلیام کرشر در این پروژه قطعی شده است.
قرار است بلنشت در این فیلم نقشی که در سه گانه "ارباب حلقهها " بر عهده داشت، یعنی رهبر الفها گالادریل را بر عهده گیرد. پیتر جکسن مدیر پروژه "هابیت" که کارگردانی کار را نیز بر عهده دارد درباره حضور بلنشت گفت: کیت یکی از بازیگرانی است که واقعا مایلم با او همکاری کنم. هیچ چیز بهتر از آن نیست که او نقشی که در سه گانه "ارباب حلقهها" به خوبی بازی کرده بود را در این دو فیلم تکرار میکند.
دو قسمت "هابیت" به ترتیب در دسامبر 2012 و دسامبر 2013 اکران خواهد شد.
کیت بلنشت بازیگر استرالیایی به جمع بازیگران پروژه پر سر و صدای "هابیت" پیوست.
به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در حالی که فیلمبرداری دو فیلم "هابیت" به شکل متوالی از دو ماه دیگر آغاز میشود ترکیب بازیگران این دوگانه سینمایی در حال تکمیل شدن است.
نظر شما