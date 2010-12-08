به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مختلف اینترنتی، درحالی که اف بی آی یا پلیس فدرال امریکا دستاویزهای مختلفی را برای اعزام جاسوس به مساجد میان مسلمانان با تجهیزاتی چون دوربین مطرح میکند، این شیوه مورد انتقاد بسیاری از مسلمانان قرار گرفته است.
برخی از مسلمانان جنوب کالیفرنیا و بسیاری از مسلمانان در سراسر این کشور اظهار میدارند که این نوع اقدامات اف بی آی که به ظاهر مخفیانه انجام میشود به طور جدی به روابط مسلمانان با پلیس صدمه وارد کرده است، روابطی که هر دو طرف معتقدند برای حفظ امنیت باید بهخوبی حفظ شود.
شاکل سید مدیر اجرایی شورای اسلامی کالیفرنیا جنوبی به عنوان یک سازمان پوششی متشکل از 75 مسجد گفت: مسلمانان احساس میکنند به آنها خیانت شده است. مقامات اف بی آی یک مجرم را برای نفوذ به مساجد تعلیم دادهاند، زمانی که اوضاع ناخشنود شده است تلاش کردهاند از شر وی خلاص شوند و موضوع بیشتر شبیه سریالهای احساساتی و کم ارزش تلویزیونی است.
این درحالی است که مقامات اف بی آی و دادگستری اظهار میدارند که مواردی که اخیراً میان اف بی آی و مسلمانان رخ داده نشان دهنده روابط مسلمانان امریکایی با پلیس نیست، چرا که آنها تلاش میکنند با پلیس رابطه نزدیکی داشته و خشونتها و اقدامات ناشی از انزجار را به پلیس گزارش کنند. اما اصل ماجرا این است که این نوع اقدامات اف بی آی موجبات بیاعتمادی هرچه بیشتر مسلمانان به نیروهای پلیس را فراهم کرده و آنها ترجیح میدهند موارد ناشی از تبعیض و انزجار را به پلیس گزارش نکنند. برخی از این گزارشها به شوراهای حمایت از حقوق مدنی چون شورای روابط اسلامی امریکایی ارائه میشود و بسیاری از آنها هرگز اعلام نمیشوند.
مقامات اف بی آی که تنها به دنبال ظاهرسازی برای جلب اعتماد مسلمانان هستند مدعی شده اند که برای حفظ رابطه خوب با مسلمانان اقدامات بسیاری انجام میدهند که در این میان میتوان به دیدار هفته گذشته نمایندگان مسلمان با دادستان کل اشاره کرد.
اما کارشناسان و فعالان مسلمان اعتقاد دارند که چنین اقداماتی که تنها جنبه رسانهای، ظاهر سازی و عوام فریبی دارد نمیتواند اعتماد از دست رفته مسلمانان به نیروهای اجرای قانون در این کشور را بازگرداند. به رغم این که مسلمانان در سراسر دنیا شهروندان مطیع قانون جامعه مطبوع خود هستند همواره از این سیاستهای ضدتروریستی که پلیس آنها را نشانه رفته است ابراز نارضایتی میکنند.
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