طرح عضویت خانوادگی در کتابخانه های گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسن علوی صبح چهارشنبه در نمایشگاه کتاب استان افزود: این طرح همزمان با برپایی پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان برای نخستین بار در غرفه کتابخانه عمومی استان اجرا شده است.

وی افزود: طرح عضویت خانوادگی به منظور بهره مندی تمامی مردم استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

علوی در خصوص کارت عضویت این طرح، تصریح کرد: افراد با دریافت این کارت می توانند خود و خانواده خود را به عضویت خانوادگی کتابخانه های عمومی استان در بیاورند و از مزایای آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه بر روی کارت مشخصات سرپرست خانوار تکمیل می شود، افزود: مشخصات اعضای خانوادده نیز در پشت کارت درج می شود.

علوی ادامه داد: در صورت نیاز نسبت به ارسال کتب و ارسال مقاله به صورت پستی و ایمیل اقدام خواهد شد تا خانواده ها نسبت به مطالعه اقدام کنند.

به گفته وی، این طرح از امروز در استان آغاز شده است.



نمایشگاه کتاب گلستان با شرکت 400 ناشر از روز یکشنبه به مدت یک هفته آغاز شد.