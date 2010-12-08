طرح عضویت خانوادگی در کتابخانه های گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسن علوی صبح چهارشنبه در نمایشگاه کتاب استان افزود: این طرح همزمان با برپایی پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان برای نخستین بار در غرفه کتابخانه عمومی استان اجرا شده است.
وی افزود: طرح عضویت خانوادگی به منظور بهره مندی تمامی مردم استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
علوی در خصوص کارت عضویت این طرح، تصریح کرد: افراد با دریافت این کارت می توانند خود و خانواده خود را به عضویت خانوادگی کتابخانه های عمومی استان در بیاورند و از مزایای آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه بر روی کارت مشخصات سرپرست خانوار تکمیل می شود، افزود: مشخصات اعضای خانوادده نیز در پشت کارت درج می شود.
نمایشگاه کتاب گلستان با شرکت 400 ناشر از روز یکشنبه به مدت یک هفته آغاز شد.
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