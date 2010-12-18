چت رومها با انبوهی از دروغ همراهند

مینو حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به طور کلی فضای مجازی نه تنها برای جوانان جذابیت دارد بلکه برای افراد بزرگسال نیز جذابیت ایجاد کرده و موجب می شود افراد ساعتها از اوقات کاری و حتی فراغت خود را در این زمینه صرف کنند.

این جامعه شناس افزود: اما درباره چت روم ها و فضاهای مجازی گفتگو این نکته وجود دارد که افراد بدون اینکه نیاز باشد چهره واقعی خود را نشان دهند می توانند با افراد دیگر در تماس باشند و با آنها مکالمه کنند و خود غیر واقعی شان را که همیشه به آن تمایل دارند بروز دهند. از سویی تحقیقات نشان می دهد که افرادی که در فضای واقعی، ارتباط میان فردی مناسبی ندارند به چت روم ها گرایش بیشتری پیدا می کنند.

پیش از این ناصر قاسم زاده دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه عنوان کرده بود که استفاده از فضاهای چت روم در بین جوانان ایرانی، عربستانی، پاکستانی و هندی در بین کشورهای آسیایی بیش از سایر کشورها است.

حاتمی با بیان اینکه منع استفاده از چنین فضاهایی برای نوجوانان و جوانان چاره ساز نیست، گفت: در واقع در فضاهای مجازی گفتگو، لغات و کلمات هستند که با هم ارتباط برقرار می کنند و هیچ رابطه رو در رو و حضوری شکل نمی گیرد. یک کاریکاتور معروفی در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد سگی پشت مانیتور نشسته و در حال چت کردن است و می گوید: " چه خوب که طرف مقابل چهره من را نمی بیند."

این جامعه شناس ادامه داد: عده ای عنوان می کنند که معضلات مربوط به استفاده از چت روم ها تنها مخصوص کشورهایی است که با کاربرد چنین فضاهایی آشنا نیستند، من با این موضوع مخالفم چرا که آمار و تحقیقات نشان می دهد که در کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا با دسترسی روز افزون شهروندانشان به اینترنت پرسرعت که سالانه 200 درصد رشد دارد، همچنان با معضل استفاده ناصحیح و پرخطر نوجوانان و جوانان روبرو هستند.

حاتمی انزوای اجتماعی، جدایی از خانواده و در نهایت افسردگی های شدید را از عواقب استفاده از فضاهای چت روم دانست و گفت: تنها راه حل اساسی و مهمی که برای کاهش معضلات ناشی از چت رومها وجود دارد این است که خانواده ها و معلمان نحوه استفاده درست از این فضاها را برای نوجوانان تبیین کنند.

این جامعه شناس افزود: والدین نیز باید رایانه را در نقطه ای از خانه قرار دهند که هنگام استفاده فرزندانشان در معرض دیدشان باشد.