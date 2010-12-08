عاشورا فریاد تاریخ و تاریخ فریادها/ خط سیر عاشورا خط بصیرت است

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به اهداف و پیامهای قیام عاشورا، اظهار داشت: در زمینه محرم و عاشورا مطالب فراوانی گفته شده اما این اقیانوس بی کران آنقدر عمیق، بزرگ و بی کران است که گوهر آن هرگز پایان نخواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه مسئله هدایت و نجات انسان در گوهر وجودی امام حسین(ع) و قیام عاشورا نهفته است، خاطرنشان کرد: حادثه عاشورا دارای درسها و پیامهای فراوانی برای بشریت است.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه حادثه عاشورا را می توان از دو بعد ایجابی و سلبی مورد بررسی قرار داد، عنوان کرد: از بعد سلبی می توان گفت که حادثه عاشورا به دلیل وجود ظلم، فساد، بی بند و باری، شرک و ذلالت در آن زمان رخ داده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حادثه عاشورا چند جنبه ایجابی نیز دارد، بیان داشت: عاشورا از بعد ایجابی مظهر فضیلت ها و ارزشهاست.

وی با اشاره به اینکه حادثه عاشورا تداوم هدایت بشری و استمرار هدف بعثت پیامبران الهی بوده است، یادآور شد: عاشورا دعوت به حق، فضیلت وعدالت بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان خاطرنشان کرد: عاشورا دعوت به ارزشهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، احیا جهاد و روحیه شهادت طلبی، ایثار، فداکاری، وفاداری، شهامت و شجاعت بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه عاشورا فریاد تاریخ و تاریخ فریادها بوده است، عنوان کرد: عاشورا فریاد تسلیم در برابر خداوند و خشم مقدس بر علیه ظلم و ستم بوده است.

وی با اشاره به اینکه عاشورا افشای همیشگی چهره نفاق و فتنه برای همیشه دوران بوده است، بیان داشت: خط سیر عاشورا خط بصیرت و آگاهی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه خط سیر عاشورا مرکبی پویا برای رسیدن به کمال و برداشتن موانع کمال در مسیر بشریت بوده است، یادآور شد: مهمترین درس حادثه عاشورا توحید محوری است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حرکت امام حسین(ع) حرکتی برای عبادت، بندگی خدا و تقویت توحید بوده است، خاطرنشان کرد: اساسی ترین شعار امام حسین(ع) توحید بوده و جنگ و جهادش برای بر افراشتن پرچم توحید بر این هستی بوده است.

وی عدالت محوری را درس دیگر حادثه عاشورا دانست و عنوان کرد: شعار امام حسین(ع) چیزی جز عدالت و قسط نبوده است.