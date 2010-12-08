وزارت مسکن موظف به تامین مسکن جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه در بررسی یک ماده الحاقی به این برنامه وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند تا پایان برنامه مسکن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 تا 50 درصد که حداقل 2 سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد فاقد مسکن را در صورتی که از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند تامین کند.

به گزارش مهر، پیش از تصویب این ماده کمیسیون تلفیق ماده ای را به تصویب رسانده بود که در آن وزارت مسکن موظف شده بود تا پایان برنامه برای نامبردگان مذکور در قالب مسکن مهر، مسکن تامین کند، اما اسماعیل کوثری نماینده تهران در پیشنهادی خواست که عبارت "در قالب مسکن مهر" حذف شده و وزارت مسکن به هر ترتیب ممکن بتواند برای نامبردگان در این ماده مسکن تهیه کند.

نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف عبارت "در قالب مسکن مهر" با 112 رای موافق، 46 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر موافقت کردند.