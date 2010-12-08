محرم نقطه اوج جوانمردی و ظلم ستیزی است

علی چراغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اهداف و پیامهای نهضت بزرگ عاشورا، اظهار داشت: محرم ماه فریاد علیه ظلم و حمایت از مظلوم است.

وی با بیان اینکه محرم ماه حمایت از ارزشها و سیره ائمه بزرگ معصومین است، خاطر نشان کرد: محرم جایگاه ویژه ای در مکتب شیعه دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه محرم نقطه اوج عدالت، جوانمردی و ظلم ستیزی است، بیان داشت: عاشورا حماسه جاویدانی است که روح آن معامله با خداوند هستی بخش است.

چراغیان با بیان اینکه مسیری که محرم ترسیم نمود مبارزه با ستمگران و ظالمان بوده است، بیان داشت: حیات اسلام به برکت محرم و خون شهدای این حماسه بوده است.

وی به تاثیر قیام خونین عاشورا در استمرار حرکت اسلام در طول تاریخ اشاره کرد و یادآور شد: اگر محرم نبود اسلام حیاتی به این شکل نداشت.

معاون سیاسی امیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برنامه هایی که در ماه محرم برگزار می شود باید با تعامل، همفکری و برنامه ریزی لازم انجام گیرند، خاطرنشان کرد: این برنامه ها باید با محوریت ترویج آموزه های اسلامی و عاشورایی انجام گیرند.